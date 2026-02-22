Filmas "Dumpis" pirmizrāde

15:48, 22. februāris 2026
Tapis zināms, ka Maskavas tiesa 2026. gada 16. februārī piemērojusi 40 000 rubļu lielu naudas sodu Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība ēterā izskanējušam raidījumam, kurā tika apspriests Latvijas režisora Andreja Ēķa seriāls “Dumpis”. Raidījumā piedalījās arī pats režisors, kurš savos sociālajos tīklos norāda, ka runa bijusi par mākslas darba saturu un tā idejām, nevis jebkādiem aicinājumiem uz rīcību.

Latviešu režisors un producents Andrejs Ēķis savā “Facebook” profilā publiski reaģējis uz notikušo, uzsverot, cik liels absurds esot tas, ka par “bīstamu” atzīta nevis kāda rīcība, bet saruna par mākslas darbu.

Turpinājumā režisora paustais!

“Es nekad nebūtu iedomājies, ka pienāks brīdis, kad man būs jākomentē situācija, kurā par “bīstamu” tiek atzīts nevis kāds nodarījums, bet saruna par mākslas darbu.

2026. gada 16. februārī Maskavas tiesa pieņēma lēmumu un piesprieda naudas sodu raidījuma autoram par seriāla “Dumpis” apspriešanu Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība ēterā.

Oficiālajā dokumentā ar “pārkāpumu” uzskaitījumu atsevišķā rindā minēts 8. punkts — raidījums “Sistēma necieš dumpiniekus” (24.10.2024). Tas ir tieši tas ēters, kurā mēs runājām par seriālu — un kurā es piedalījos.

Ēterā nebija aicinājumu rīkoties, nebija instrukciju vai “kā darīt”. Tā bija saruna par stāsta jēgu un pilnīgi hipotētisks jautājums: vai Krievijas armijas iekšienē varētu rasties jauni “Sabļini” — cilvēki, kuri nostājas pret sistēmu, jo uzskata to par noziedzīgu.

Un pats šāda jautājuma uzdošanas fakts ir kvalificēts kā “būtisks pārkāpums”, par ko piespriests 40 000 rubļu sods.

Godīgi? Tas izklausās pēc precīzākās recenzijas seriālam “Dumpis”.

Jo “Dumpis” nav par “pagātnes eksotiku”. Tas ir stāsts par to, kāpēc totalitāra sistēma baidās nevis no ieročiem, bet no sirdsapziņas. Tā baidās no piemēra, ka arī “mehānisma” iekšienē var parādīties cilvēks, kurš pasaka: “nē”. Un, ja šodien tiek baidīts pat no sarunas par šādu iespēju, tas nozīmē, ka mēs esam trāpījuši laikmeta nervā.

Tiem, kuri vēl nav redzējuši: “Dumpis” (The Mutiny) ir Latvijas dramatisks seriāls, iedvesmots no reāliem 1975. gada notikumiem — kapteiņa Valērija Sabļina sacelšanās pret PSRS totalitāro sistēmu. Tas ir stāsts par morālu izvēli slēgtā militārā hierarhijā — par robežu starp zvērestu un personīgo atbildību.

Latvijā “Dumpis” ir pieejams platformā TET+. Mēs turpinām strādāt, lai seriālu varētu redzēt skatītāji arī citās valstīs.

Totalitārisms vienmēr baidās no viena: no domas, ka tam var nepakļauties.

Tieši tāpēc šādam kino — šādiem seriāliem, šādiem stāstiem — ir jābūt vairāk. Vairāk darbu, kas cilvēkam atdod tiesības uzdot jautājumus. Vairāk stāstu, kas atgādina: sistēma turas nevis uz spēka, bet uz bailēm — un bailes sāk plaisāt ar pirmo “kāpēc”.”

Andreja Ēķa daudzsēriju filma “Dumpis”
