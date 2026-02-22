Vējš pierims tikai vakarā, bet vai atkala pārsteigs jau šodien? Sinoptiķu prognoze šodienai 0
Svētdien gaiss Latvijā varētu iesilt līdz +2 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Svētdien brīžiem uzspīdēs saule, un nokrišņi būs gaidāmi tikai dienas pirmajā pusē austrumu un vietām vēl centrālajos rajonos. Joprojām atsevišķos rajonos pastāvēs atkalas varbūtība.
Rietumu puses vējš saglabāsies brāzmaināks piekrastē, bet vakarā jau visā valstī dominēs lēns vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra būs -2…+2 grādi.
Lai gan Rīgā diena būs lielākoties sausa, saules stari caur mākoņiem izlauzīsies tikai dienas otrajā pusē. Pūtīs pārsvarā mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas uz vakarpusi pierims. Gaiss iesils līdz 0…+2 grādiem.
Sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem
Svētdienas rītā visā Latvijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūrai LETA pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).
Sniegotos autoceļu posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos ir iesaistītas 134 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1) visā posmā, uz Vidzemes šosejas (A2) visā posmā, uz Valmieras šosejas (A3) visā posmā, uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Baltezers (A4) visā posmā, uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5) visā posmā, uz Daugavpils šosejas (A6) visā posmā, uz Bauskas šosejas (A7) visā posmā, uz Jelgavas šosejas (A8) visā posmā, uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Blīdenei, kā arī uz Ventspils šosejas (A10) visā posmā.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz autoceļa Liepāja-Rucava (A11) posmā no Nīcas līdz Rucavai, uz Rēzeknes šosejas (A12) visā posmā, uz autoceļa Grebņeva-Rēzekne-Daugavpils-Medumi (A13) visā posmā, uz Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā, uz Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā un uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos.