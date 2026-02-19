Foto. pexels.com/reneterp

Jūrmalā līdz 1500 eiro plānots palielināt jaundzimušā pabalstu, bet ikgadējo pabalstu veselības izdevumu segšanai senioriem cels līdz 250 eiro kalendārajā gadā, paredz ceturtdien Jūrmalas domes Finanšu komitejas atbalstītais lēmums.

Dome plāno palielināt ikgadējo pabalstu senioriem veselības izdevumu segšanai līdz 250 eiro kalendārajā gadā. 2025. gadā pabalsts bija 200 eiro, un tas piešķirts 9393 senioriem. Pabalstu var izmantot pacienta iemaksām un līdzmaksājumiem, veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentiem un medicīnas precēm, tostarp optikai un vitamīniem, kā arī citiem ar veselības uzturēšanu saistītiem izdevumiem.

Seniori, kuri jau saņēmuši pabalstu par 2026. gadā radušiem izdevumiem, varēs pieprasīt pabalsta pārrēķinu.

Tāpat paredzēts, ka pabalsts par katru jaundzimušo bērnu pieaugs līdz 1500 eiro.

2025. gadā bērna piedzimšanas pabalsts Jūrmalā bija 1000 eiro, un tas piešķirts vairāk nekā 399 jūrmalnieku ģimenēm.

Vecāki, aizbildņi vai adoptētāji, kuri jau saņēmuši pabalstu par bērnu, kas dzimis 2026. gadā, pēc izmaiņu stāšanās spēkā varēs pieprasīt pabalsta pārrēķinu.

