Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalās Ministru kabineta sēdē.
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalās Ministru kabineta sēdē.
Foto: LETA

Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks: LM piedāvā ievērojami palielināt mājokļu pabalsta apjomu apkures rēķinu segšanai 0

LA.LV
18:46, 6. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem, Labklājības ministrija virzīs priekšlikumu no janvāra līdz aprīļa beigām ieviest būtiskas izmaiņas mājokļa pabalsta aprēķina nosacījumos, ievērojami palielinot pabalsta aprēķinā izmantoto koeficientu apmērus.

Kokteilis
Neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei: kam vajadzētu izvairīties no sarkanās, bet kam – no zaļās
Par gāzes apkuri 1040 eiro, mums ar zemes siltumsūkni 938 eiro! Privātmāju īpašnieki dalās ar janvāra milzīgajiem rēķiniem 1
“Paldies LTV par šausmīgo komentēšanu, pārslēdzu uz Eurosport kanālu!” Latvieši ecējas par Olimpisko spēļu tiešraidi 1
Lasīt citas ziņas
Šajā periodā visām mājsaimniecībām garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summai tiks piemērots vienots koeficients 3, tādējādi nodrošinot plašākam iedzīvotāju lokam būtisku finansiālu atbalstu situācijā, kad ir gaidāmi lielāki maksājumi par apkuri un pieaug mājsaimniecību ikdienas izdevumi.

Lēmums virzīt koeficienta palielināšanu pieņemts, ņemot vērā prognozes, kas liecina par būtisku mājokļa apkures izdevumu kāpumu janvārī. Pieaugot garantēto minimālo ienākumu (GMI) slieksnim un saglabājoties augstām komunālo pakalpojumu cenām par apkuri, līdzšinējie koeficienti labklājības ministra Reiņa Uzulnieka ieskatā var nenodrošināt atbalstu pietiekami plašam mājsaimniecību lokam.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Jānītis paņem kredītu” un ekonomika uzsprāgst: speciālisti brīdina, ka drīz Latvijā piedzīvosim riskantu “déjà vu”
“Es neatvainošos!” Tramps izraisa īstu soctīklu vētru, publicējot rasistisku video ar Obamām
Krievija vēlas ieraut Baltkrieviju karā: Zelenskis precīzi nosauc, kas šobrīd notiek
Lielāka koeficienta piemērošana mājokļa pabalsta aprēķinā apkures sezonas periodā palielinās mājokļa pabalstu gan esošajiem tā saņēmējiem, gan ļaus pabalstu saņemt mājsaimniecībām, kuras līdz šim tam nekvalificējās.

Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks: “Pēc manis pārstāvētās partijas – Zaļo un Zemnieku savienības – aicinājuma esmu rosinājis izstrādāt un virzīt šo lēmumu, lai sniegtu reālu atbalstu iedzīvotājiem. Lēmums balstīts aktuālajā situācijā un apstāklī, ka iedzīvotāji var saskarties ar grūtībām apmaksāt apkures rēķinus. Šīs ziemas apkures rēķini aukstuma dēļ daudziem var būt nepieredzēti augsti.

Tāpēc esmu rosinājis palielināt mājokļa pabalsta koeficientu līdz 3, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem būs grūtības segt mājokļa izdevumus, un nodrošinātu, ka pēc rēķinu nomaksas viņiem paliek līdzekļi ikdienas vajadzībām.

Šis būtu mērķēts un atbildīgs risinājums, kas īpaši palīdzēs senioriem, ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem.”

Prognozēts, ka, ieviešot lielāku koeficientu, mājokļa pabalstu vidēji mēnesī saņems aptuveni 44 tūkstoši iedzīvotāju, kas ir par 11 tūkstošiem vairāk nekā šobrīd plānots pie esošajiem koeficientiem.

Šāds priekšlikums nodrošinās būtiski lielāku finansiālo atbalstu ziemas aukstākajos mēnešos. Plānots arī palielināt valsts līdzfinansējumu pašvaldībām mājokļa pabalstam – no līdzšinējiem 30% uz 50%.

Mājsaimniecības, kurām pieaug rēķini vai kuras nonākušas situācijā, kad ienākumi vairs neļauj segt mājokļa izdevumus, aicinātas savlaicīgi vērsties pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu informāciju par pabalsta piešķiršanas iespējām un veiktu nepieciešamos aprēķinus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Varbūt tas būs burkāna un pātagas aspekts? Ralfs Nemiro par daudzdzīvokļu namu problēmām, kas atklājas šajā salā
Daļa rīdzinieku paliks “aiz strīpas”: zināms, kuri saņems mājokļa pabalstu par milzīgajiem rēķiniem
TV24
Ko darīt, ja nespēj samaksāt lielos apkures rēķinus par janvāri? Skaidro Rīgas pilsētas izpilddirektors
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.