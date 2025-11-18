Foto: Freepik

Caurules “pateiks” paldies – šo triku ar trauku mazgāšanas līdzekli novembrī jāpielieto ikvienam 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Rudens ir laiks, kad kanalizācijas sistēmas īpaši cieš. Mitrs laiks, biežas lietavas un virtuves tauki var izraisīt aizsērējumus un nepatīkamas smakas. Eksperti tagad iesaka vienkāršu, bet efektīvu risinājumu – novembrī ieliet trauku mazgāšanas līdzekli kanalizācijā, lai izvairītos no problēmām.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Merkurs Skorpionā brīdina: 4 zodiaka zīmju pārstāvjiem tuvākajā nākotnē gaidāms liels pārbaudījums
RAKSTA REDAKTORS
Latviju pārņēmusi interneta apokalipse – nestrādā lielākie portāli, problēmas skar neskaitāmus cilvēkus 25
“Latvija nav pelnījusi neatkarību.” Sieviete skarbi izsakās par Latviju un sadusmo tautiešus 29
Lasīt citas ziņas

Kāpēc rudenī īpaši svarīgi tīrīt kanalizāciju?

Eksperti skaidro, ka virtuves notekas šajā gadalaikā bieži aizsērē ar taukiem, pārtikas atliekām un netīrumiem, kas noslogo ārējās kanalizācijas caurules.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Centies notievēt? Karija ēdienos ir kāda īpaša garšviela, kas to palīdzēs izdarīt
VIDEO. Gudrinieks! Noskaties, kā ronis pārspēja nāvējošo orku medību taktiku
Polijas dzelzceļa spridzināšanā divi aizdomās turamie. Ukraiņi, kas jau ilgi darbojušies Maskavas labā

“Tauki, eļļa un citas smērvielas, ko sauc par FOG (Fats, Oils, Grease), ir galvenie vaininieki aizsērējušu notekcauruļu problēmās,” norāda eksperti.

Kad karstie tauki nonāk kanalizācijā, tie sāk šķist nekaitīgi, bet kad atdziest, tie sacietē un pielīp pie cauruļu sienām. Laika gaitā pie tiem pievienojas pārtikas atliekas un ziepju nosēdumi, veidojot cietu un lipīgu aizbāzni.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
sašķelt valriekstu čaumalas tā, lai pats rieksts paliktu vesels: divas viltīgas metodes
Kā ātri pamosties no rīta: 24 padomi, kas patiešām darbojas
8 lietas, kas jāmazgā tikai un vienīgi karstā ūdenī, pretējā gadījumā tās var kļūt par baktēriju midzeni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.