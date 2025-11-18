Caurules “pateiks” paldies – šo triku ar trauku mazgāšanas līdzekli novembrī jāpielieto ikvienam 0
Rudens ir laiks, kad kanalizācijas sistēmas īpaši cieš. Mitrs laiks, biežas lietavas un virtuves tauki var izraisīt aizsērējumus un nepatīkamas smakas. Eksperti tagad iesaka vienkāršu, bet efektīvu risinājumu – novembrī ieliet trauku mazgāšanas līdzekli kanalizācijā, lai izvairītos no problēmām.
Kāpēc rudenī īpaši svarīgi tīrīt kanalizāciju?
Eksperti skaidro, ka virtuves notekas šajā gadalaikā bieži aizsērē ar taukiem, pārtikas atliekām un netīrumiem, kas noslogo ārējās kanalizācijas caurules.
“Tauki, eļļa un citas smērvielas, ko sauc par FOG (Fats, Oils, Grease), ir galvenie vaininieki aizsērējušu notekcauruļu problēmās,” norāda eksperti.
Kad karstie tauki nonāk kanalizācijā, tie sāk šķist nekaitīgi, bet kad atdziest, tie sacietē un pielīp pie cauruļu sienām. Laika gaitā pie tiem pievienojas pārtikas atliekas un ziepju nosēdumi, veidojot cietu un lipīgu aizbāzni.