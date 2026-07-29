“Sabiedrībai jāzina, kur aiziet nauda!” Ojārs Rubenis par NVO “laukuma pārskatīšanu” 10
Diskusija par nevalstisko organizāciju finansējumu izgaismojusi daudz plašāku problēmu – sabiedrībai joprojām trūkst skaidras informācijas par to, kā darbojas NVO un kā tiek izmantots to finansējums, uzskata žurnālists un Latvijas Teātra darbinieku savienības vadītājs Ojārs Rubenis.
Viņš TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” norāda, ka pēdējā laika diskusijas par NVO finansējumu vērtējamas pozitīvi, jo tās pievērsušas sabiedrības uzmanību jautājumam, kas līdz šim plašāk nav ticis skaidrots.
Pēc Rubeņa domām, pašām nevalstiskajām organizācijām vajadzētu aktīvāk skaidrot, ar ko tās nodarbojas, kādi ir to mērķi un no kādiem avotiem tiek saņemts finansējums. Viņaprāt, sabiedrībai ir tiesības zināt, kā tiek izmantota nodokļu maksātāju nauda, ja organizācijas saņem valsts vai Eiropas Savienības finansējumu.
Rubenis norāda, ka lielāka caurskatāmība būtu nepieciešama arī attiecībā uz dažādiem publiskā finansējuma mehānismiem. Viņš atzīst, ka arī pats vēlējies iegūt detalizētāku informāciju par to, kā tiek sadalīti līdzekļi un kādiem mērķiem tie tiek izmantoti.
Vienlaikus viņš uzsver, ka problēma nav tikai finansējumā, bet arī komunikācijā. Pēc Rubeņa domām, gan valsts iestādēm, gan pašām organizācijām bieži pietrūkst spējas savlaicīgi un saprotami izskaidrot sabiedrībai pieņemtos lēmumus un finansējuma piešķiršanas principus.
Kā piemēru viņš min organizācijas, kuras regulāri publisko pārskatus un detalizētu informāciju par savu darbību, norādot, ka šāda atklātība veicina sabiedrības uzticēšanos.
Rubenis uzskata, ka jautājumu uzdošana par nevalstisko organizāciju darbu nav vērtējama negatīvi. Gluži pretēji – viņaprāt, nodokļu maksātājiem ir tiesības interesēties par to, kā tiek izmantoti publiskie līdzekļi un kādu pienesumu sabiedrībai sniedz organizācijas, kas tos saņem.