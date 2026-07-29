Vai no lietus izdosies izvairīties? Laika prognoze ceturtdienai nes patīkamu pārsteigumu 0

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LETA
14:58, 29. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

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Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla.

Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +11..+17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +23..+28 grādiem. Ultravioletās radiācijas indekss būs vidējs.

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Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš.

Gaisa temperatūra būs +17 grādi naktī un līdz +26 grādiem pēcpusdienā.

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