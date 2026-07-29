Vai no lietus izdosies izvairīties? Laika prognoze ceturtdienai nes patīkamu pārsteigumu 0
Ceturtdien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +11..+17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +23..+28 grādiem. Ultravioletās radiācijas indekss būs vidējs.
Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš.
Gaisa temperatūra būs +17 grādi naktī un līdz +26 grādiem pēcpusdienā.