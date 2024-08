Foto: SHUTTERSTOCK

Uzziniet, kāpēc jums ir grūtības ietaupīt un kā saprātīgi pārvaldīt savu budžetu.

Lai ārkārtas situācijā nepaliktu bez līdzekļiem vai mierīgi sakrātu līdzekļus vēlamo lietu iegādei, finanšu eksperti iesaka tērēt tikai daļu no saviem ienākumiem. Neatkarīgi no algas lieluma ir vērts atlikt 10% no ikmēneša ienākumiem. Tomēr ne visi no mums var un prot to izdarīt, lai gan ļoti vēlās saprātīgi rīkoties ar naudu.

Diemžēl nav tāda burvju trika, kas mums visiem varētu iemācītu saprātīgi tērēt naudu. Lai uzzinātu, kā ietaupīt naudu, jums ir jāsaprot, kāpēc jūs pārtērējat un kā jūs varat izvairīties no šiem izdevumiem. Astroloģija šajā jautājumā nāk palīgā, jo katra zodiaka zīme pirms nākamā pirkuma veikšanas vadās pēc saviem motīviem.

Kā ietaupīt naudu, nekaitējot sev – padomi zodiaka zīmēm

Uguns zīmes: Lauva, Auns, Strēlnieks

Uguns zīmes mēdz dzīvot “kā pēdējo reizi”, tāpēc bieži vien tērē vairāk naudas, nekā vajadzētu. Turklāt viņi nezina, kā sevi ierobežot, jo uzskata, ka ir pelnījuši labāko. Diemžēl šī pozīcija bieži vien viņiem nav izdevīga – mēneša beigās Uguns zīmes saprot, ka naudas nepietiek pat elementārām lietām.

Taču ir viens veids, kas palīdzēs Uguns zīmju pārstāvjiem ne tikai aprēķināt mēneša budžetu, bet arī ietaupīt. Lai to izdarītu, Aunam, Lauvai un Strēlniekam nauda jāglabā aploksnē. Tātad, jūsu alga pienāk, un jūs no kartes izņemat tieši tik daudz naudas, cik jums nepieciešams mēnesī. Pēc tam jūs tās sadalāt aploksnēs — vienu īrei/hipotēkai, otru pārtikas precēm un otru izklaidei. Naudai, kas paliek jūsu kartē, jābūt neaizskaramai – jūs to ietaupāt nākotnei. Šī metode darbosies, jo Uguns stihijas pārstāvji slikti kontrolē finanses, kad viņi tās fiziski nejūt. Skaidras naudas gadījumā šī problēma neradīsies.

Zemes zīmes: Vērsis, Jaunava un Mežāzis

Kad Zemes zīmes dodas iepirkties, viņi dod priekšroku drēbēm un apaviem, kas izgatavoti no augstas kvalitātes audumiem ar pārbaudītu furnitūru. Viņiem nepatīk kaut ko pirkt uz vienu sezonu, tāpēc viņi ir gatavi tērēt neticamas naudas summas lietu iegādei. Turklāt Zemes zīmes dod priekšroku zīmolu apģērbam, jo viņiem patīk uzsvērt savu augsto statusu – un šādas lietas ir pazīstamas ar augstām izmaksām. Diemžēl tas viss nesader ar uzkrājumiem, un pēc sezonas iepirkšanās Zemes zīmes bieži vien paliek bez nekā. Tāpēc astrologi iesaka pievērst uzmanību mantu pārpirkšanai – kvalitatīvas un dārgas lietas, kuras lietojis cits cilvēks. Bieži vien tie ir labā stāvoklī esoši priekšmeti, kas ir uzvilkti tikai pāris reizes un pēc tam rūpīgi iztīrīti. Tāpat neizvairieties no vintage veikaliem – tur var atrast retas kvalitātes un vērtīgas lietas, kuras nebūs nevienam citam, izņemot jūs.

Gaisa zīmes: Dvīņi, Svari, Ūdensvīrs

Šīm zīmēm ir raksturīga zināma bezatbildība naudas jautājumā. Viņi nekad neaprēķina, cik daudz ir iztērējuši un cik daudz viņiem vajadzēs nākamajam mēnesim. Bet, ja askētiskajam Ūdensvīram tas var nesabojāt dzīvi, tad hedonistiskajiem Dvīņiem un Svariem, kuri dievina skaistumu un greznību, ar šādu rakstura īpašību sadzīvot ir grūti.

Tāpēc astrologi iesaka Gaisa zīmēm veltīt vairākas dienas mēnesī, lai skaitītu savu naudu, plānotu izdevumus un tēriņus. Darīt to katru dienu ir par daudz bezrūpīgām zīmēm, tāpēc mēneša vidus un beigas ir ideāli piemēroti.

Ūdens zīmes: Vēzis, Skorpions, Zivis

Šīs zīmes var būt diezgan aukstasinīgas un slepenas, tāpēc daudzi cilvēki domā, ka viņi nemaz neizjūt emocijas. Bet tas ir tālu no patiesības – Skorpioni, Zivis un Vēži ar titānisku darbu slēpj vētru, kas plosās viņu iekšienē. Un, lai to saprastu, pietiek sekot līdzi zīmju pārstāvjiem restorānā vai iepērkoties. Tur viņi reti vadās pēc saprāta vai cenšas ietaupīt naudu. Runājot par tēriņiem, viņi ir gatavi pirkt visu, kas viņus iepriecina.

Tāpēc astrologi iesaka šīm zīmēm neveikt pārsteidzīgus pirkumus. Ja impulsīvi pievienojat preces savam tiešsaistes iepirkumu grozam, atlieciet iepirkšanos uz nākamo dienu un dodiet sev laiku, lai noskaidrotu, vai šīs preces jums patiešām ir vajadzīgas. Ja mēs runājam par iepirkšanos klātienē, pielaikojiet preci un nāciet uz veikalu tikai nākamajā dienā.

