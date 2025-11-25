Foto: Fotolia

Tavs istabas augs grib citā podiņā! 7 pazīmes, kas liecina, ka laiks pārstādīšanai 0

Praktiski.lv
Dārzs

Ja savos istabas augos redzi vienu vai vairākas no šīm pazīmēm, ir skaidrs, ka pienācis laiks tos pārstādīt:

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Šajos 4 datumos piedzimst cilvēki ar augstu IQ: kuri numerologu vērtējumā ir tie gudrākie?
Atklātas šokējošas detaļas par to, kas, visticamāk, maksāja trīs cilvēku dzīvības traģiskajā avārijā pie Saldus
Lasīt citas ziņas

1. Caur drenāžas atveri poda apakšā spraukušās saknes

2. Saknes izstūmušas augu uz no augsnes

3. Augs aug lēnāk nekā parasti (arī aktīvajā periodā)

4. Augs ir ļoti smags un viegli apgāžas

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Atnākuši padzerties! Iedzīvotājus pie Alūksnes ezera pārsteidz trīs aļņi
“Šīs pašas sevi sašuj, kad saplīst,” soctīklotājus pārsteidz sieviešu zeķbikšu cena, ko tie ieraudzījuši kādā no Latvijas internetveikaliem
Kokteilis
Vērsis – tu tuvāk, es lēnāk; Ūdensvīrs – ēdu pie stūres: kāds automašīnas numura zīmes rāmītis būtu vispiemērotākais katrai zodiaka zīmei?

5. Augs izžūst ātrāk nekā parasti, tāpēc nepieciešama biežāka laistīšana

6. Auga virszemes daļa ir trīs reizes lielāka par puķu podu

7. Uz auga vai augsnes veidojas un manāmi uzkrājas sāls un minerālu nogulsnes

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sudrablietas, ādas apavi un telpaugi atgūs spozmi – ņem talkā banānu!
Dārzs
Istabas augu piebarošana ar pienu. Rezultāts būs pārsteidzošs!
TOP 10 istabas augi, kas mājoklī rada ekoloģisku vidi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.