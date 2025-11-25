Tavs istabas augs grib citā podiņā! 7 pazīmes, kas liecina, ka laiks pārstādīšanai 0
Ja savos istabas augos redzi vienu vai vairākas no šīm pazīmēm, ir skaidrs, ka pienācis laiks tos pārstādīt:
1. Caur drenāžas atveri poda apakšā spraukušās saknes
2. Saknes izstūmušas augu uz no augsnes
3. Augs aug lēnāk nekā parasti (arī aktīvajā periodā)
4. Augs ir ļoti smags un viegli apgāžas
5. Augs izžūst ātrāk nekā parasti, tāpēc nepieciešama biežāka laistīšana
6. Auga virszemes daļa ir trīs reizes lielāka par puķu podu
7. Uz auga vai augsnes veidojas un manāmi uzkrājas sāls un minerālu nogulsnes