Notievēšana un aktīvāka sportošana ir nemainīga jaunā gada vēlme. Tomēr ne visiem šo mērķi izdodas sasniegt vai ilgstoši saglabāt. Janvārī ieteicams nesteigties. Veselīga svara un labas fiziskās formas iegūšana jāīsteno pārdomāti, pakāpeniski un ar zinošu speciālistu atbalstu. Pirmajam solim ceļā uz veselīgu svaru un lielisku pašsajūtu jāved uz uztura speciālista kabinetu.

Kāpēc nepieciešams uztura speciālists?

Uztura speciālists ir ārstniecības persona, kas specializējusies ar uzturu saistītos jautājumos un diētas ieteikumu veidošanā. Uztura speciālista konsultācija ir nepieciešama ne tikai palielināta vai samazināta svara gadījumā, bet arī, ja sakaraties ar veselības problēmām, jums ir mazkustīgs vai ļoti aktīvs dzīvesveids, dažādi uztura ierobežojumi u.c. Uztura speciālista zināšanas ļauj izstrādāt individuāli piemērotu uztura plānu, kura pamatā ir pareizs, gards uzturs nevis drastiski ierobežojumi un badošanās.

Kā saglabāt rezultātus?

“Veselības centrs 4” preventīvās medicīnas klīnikas “Anti-Aging Institute” uztura speciāliste Sandija Šplīta norāda: lai panāktās svara izmaiņas būt noturīgas, jāsāk ar izpratni par to, kā tieši jūsu organisms patērē enerģiju, izmanto barības vielas un pielāgojas slodzes un diētas izmaiņām. Nozīme ir arī mikroelementu un makroelementu līmenim, to pareizai uzņemšanai, kā arī pārtikas nepanesamības varbūtībai. Šādu diagnostiku veic uztura speciālists, izmantojot dažādas metodes un tehnoloģijas. To, kuri izmeklējumi nepieciešami, speciālists noteiks pirmās konsultācijas laikā.

“Veselības centrs 4” klīnikā “Anti-Aging Institute” pieejamas šobrīd modernākās diagnostikas iespējas ideālā uztura plāna sastādīšanai.

Kalorimetrija ar “Cosmed Q-NRG”

Uztura un aktivitāšu plāns būs visefektīvākais tad, ja tiks piemērots tieši jūsu vielmaiņai. Kalorimetrijas laikā tiek vērtēts organisma enerģijas patēriņš – vielmaiņas ātrums, galveno enerģijas avotu (ogļhidrāti vai tauki) patēriņa attiecības, lai aprēķinātu tieši konkrētajam cilvēkam nepieciešamo pārtikas daudzumu. “Cosmed” testa rezultātā uztura speciālists gūst nekļūdīgu priekšstatu par jūsu vielmaiņu.

Kalorimertija ar “Cosmed” nesagādā nekādu diskomfortu – diagnostikas laikā cilvēks 10 minūtes, guļot uz kušetes, elpo skābekli caur speciālu, caurspīdīgu puskupola masku. Iekārta fiksē patērētā skābekļa daudzumu un izelpoto ogļskābās gāzes daudzumu. Zinot, cik skābekļa šūnas patērē, iespējams noskaidrot kaloriju daudzumu, kas nepieciešamas organisma pamatfunkciju veikšanai. Noskaidrojot šo bāzes skaitli, iespējams izvērtēt, cik un kāda veida pārtiku iekļaut jaunajā ēdienkartē.

Bioimpedance

Skaitlis uz svariem ne vienmēr būs objektīvs sasniegumu rādītājs. Ķermenim svaru un apjomu piešķir gan tauki, gan muskuļi, gan organisma aizturētais ūdens. Lai noteiktu, vai sapņu auguma iegūšanai nepieciešams atbrīvoties no liekā tauku slāņa, palielināt muskuļu masu, vai mazināt tūsku, ir jānoskaidro, kādas ir šo lielumu proporcijas. Tas tiek darīts ar bioimpedances metodi, mērot ķermeņa masas uzbūvi un analizējot ķermeņa proporcijas. Izmeklējuma laikā ar plikām pēdām jāuzkāpj uz bioimpedances izmeklējuma iekārtas un ar rokām jāturas pie iekārtas rokturiem. Mērījumi notiek automātiski, cauri organismam vadot vieglu, klientam nesajūtamu elektrisko strāvu.

“Oligo Check” – mikroelementu un oksidatīvā stresa noteikšana

Uztura plānam jābūt ne tikai iedarbīgam, bet arī veselīgam, nodrošinot organismu ar visām nepieciešamajām uzturvielām, vitamīniem un minerāliem. Uzturvielu deficīts ne tikai ietekmē veselību, bet arī kāri pēc dažādiem produktiem, kas var izraisīt nekontrolētu našķēšanos un sabotēt rezultātus.

“Anti-Aging Institute” speciālistu rīcībā ir jauna pieeja vitamīnu un mikroelementu noteikšanai organismā bez asinsanalīzēm – Baltijā pirmā un vienīgā diagnostikas platforma “SOCheck” ar “Oligo Check” diagnostikas funkciju, kas 15 minūšu laikā ļauj noteikt dzīvībai svarīgo mikroelementu potenciālo līmeni organismā, oksidatīvā stresa līmeni, smago metālu koncentrāciju un šo faktoru korelāciju ar cilvēka veselības stāvokli. Diagnostikā izmantotā fotospektrometrijas metode ļauj objektīvāk izvērtēt rādītājus – tests atspoguļo, kāds ir organisma stāvoklis ilgstošā laika periodā, nevis tieši pirms analīzēm. Kad uztura speciālists būs noskaidrojis, kādas uzturvielas organismam ir nepieciešamas, viņš šos ieteikumus iekļaus uztura plānā vai nozīmēs uztura bagātinātājus.

NutriGen™ ģenētiskais tests – perfektais uzturs gēnu līmenī

Kāpēc pat līdzīgas komplekcijas, vecuma un dzīvesveida cilvēki atšķirīgi tievē vai palielina ķermeņa masu? Jo to, kā organisms palielina vai samazina svaru pamatā, nosaka mūsu unikālie gēni. Ģenētiskie testi ir visprecīzākais diagnostikas veids, lai izveidotu ideālo uztura plānu.

NutriGen™ tests nosaka:

liekā svara un aptaukošanās ģenētiskos cēloņus;

atbilstošāko diētas un fizisko aktivitāšu veidu;

ieteicamās uztura proporcijas un uzņemamo kaloriju daudzumu;

ieteicamās uztura kategorijas;

fizisko aktivitāšu lietderību svara korekcijai;

makro barības vielu metabolismu;

minerālvielu un vitamīnu deficītu;

uztura nepanesamību;

garšas izjūtas intensitāti;

iekaisuma ģenētisko profilu;

organisma spēju attīrīties.

Testa norise ir ātra un vienkārša – ar vates kociņu tiek veikta uztriepe no vaiga gļotādas. Pēc tam tests tiek sūtīts uz laboratoriju analīzei. Testa rezultāti ir zināmi pēc 3-4 nedēļām.

Visa ķermeņa kompozīcijas noteikšana un analīze ar ”Hologic Horizon W”

“Veselības centrs 4” plašākā filiāle “Diagnostikas centrs” piedāvā unikālu papildinājumu ķermeņa masas korekcijas plānā – visa ķermeņa kompozīcijas noteikšanu un analīzi ar osteodensitometru ”Hologic Horizon W”. Osteodensitometra pamatuzdevums ir ar osteoporozi saistītie izmeklējumi, bet ”Hologic Horizon W” ir aprīkota arī ar īpaši vērtīgu papildfunkciju. Atšķirībā no bioimpedances izmeklējums ar ”Hologic Horizon W” uzrāda ne tikai vispārējo kaulu, muskuļu un tauku attiecību ķermenī, bet arī precīzi ataino un analizē to izvietojumu katrā ķermeņa daļā. Detalizētais parametru iedalījums, nodrošina uztura speciālistu ar maksimāli precīzu informāciju, lai izvēlētos atbilstošāko stratēģiju konkrētā faktora novēršanai (piem., viscerālie tauki).

