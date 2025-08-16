Kā rīkoties, ja iestāde ilgstoši neatbild uz manu iesniegumu? 0
Tiesībsarga birojs aicina Valsts digitālās attīstības aģentūru (VDAA) identificēt un novērst tos gadījumos, kad iedzīvotāji ilgstoši nesaņem atbildi uz iestādei nosūtīto iesniegumu. Ja iestādei objektīvi nepieciešams ilgāks laiks atbildes sniegšanai vai lēmuma pieņemšanai, nekā noteikts likumā, tad par situāciju starpatbildē ir jāinformē iesniedzējs, paskaidrojot iemeslus.
Iedzīvotāju tiesības vērsties valsts iestādēs ar iesniegumu un saņemt atbildi pēc būtības ir nostiprinātas Satversmē. Proti, cilvēkiem ir tiesības saņemt skaidru un saprotamu informāciju par iesnieguma virzību un provizoriskajiem izskatīšanas termiņiem.
Tomēr Tiesībsarga birojā saņemta sūdzība par VDAA rīcību, kura atbildi par zaudējumu atlīdzinājuma izmaksu saistībā ar nesaņemtajiem paziņojumiem par ienākušajiem ziņojumiem Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā nav sniegusi jau kopš šī gada 6. februāra.
VDAA Tiesībsarga birojam skaidro, ka iedzīvotāju iesniegumu par zaudējumu atlīdzinājuma izmaksu izskatīšanas termiņus būtiski ietekmēja īsā laika posmā saņemtais lielais un apjomīgais iesniegumu skaits, kuru izvērtēšana prasa rūpīgu individuālu pieeju. Ņemot vērā aģentūras kapacitāti, šādu iesniegumu izskatīšana likumā noteiktajos termiņos nav iespējama.
“Saņemto iesniegumu skaits var radīt papildu slodzi iestādes darbībai, kas nav samērīga ar tās kapacitāti. Tāpat atzinīgi vērtējama rūpīga un individuāla pieeja iesniegumu izskatīšanā, kas noved pie iespējami taisnīga rezultāta. Vienlaikus jāapzinās, ka atbildes nesniegšana likumā noteiktajos termiņos ir labas pārvaldības principam neatbilstoša iestādes rīcība. Turklāt cilvēks šādu situāciju var vērtēt kā necienīgu valsts iestādes attieksmi pret viņu un viņa tiesībām, kas savukārt vairo neuzticēšanos valsts pārvaldes sistēmai kopumā,” uzsver tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne.
Tātad gadījumā, ja iestāde kādu objektīvu iemeslu dēļ nevar pieņemt lēmumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, tad tai jāpieņem starplēmums par termiņa pagarināšanu un par to jāinformē iesnieguma autors.
Šobrīd VDAA aicināta apzināt iestādes izskatīšanā esošos iesniegumus par zaudējumu atlīdzinājuma izmaksu; identificēt, kuru konkrēti iesniegumu izskatīšana un atbildes sniegšana nebija/nebūs iespējama mēneša laikā no saņemšanas dienas, un pieņemt motivētus lēmumus par iesniegumu izskatīšanas termiņa pagarinājumu, par to informējot iesniedzējus. Informāciju par šo rekomendāciju izpildi jāsniedz līdz 22. septembrim.