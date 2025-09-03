Kā saprast, ka jūsu partneris vēlas pavadīt visu dzīvi kopā ar jums? 3 patiesas mīlestības pazīmes 0
Attiecībās vienmēr pienāk brīdis, kad kaislīgā iemīlēšanās fāze pāriet mierīgākā ritmā. Dažiem tas šķiet garlaicīgi vai vienmuļi, taču psihologi uzsver – tieši stabilitāte un drošības sajūta ir viena no galvenajām pazīmēm, ka attiecības ir veselīgas un var ilgt visu mūžu.
Amerikāņu psihologs Marks Trevers savā rakstā Forbes norāda, ka ir trīs īpaši svarīgas pazīmes, kuras palīdz atšķirt īstu, ilgstošu mīlestību no vienkārši pagaidu aizraušanās.