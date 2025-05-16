Foto: Pexels

Kā saprast, kādā noskaņojumā ir kaķis? Paskaties uz asti – tā tev daudz ko pateiks 0

Kaķi ir noslēpumaini un neatkarīgi radījumi, un nereti pat pieredzējušiem saimniekiem ir grūti saprast, ko viņi domā vai jūt. Tomēr kaķa ķermeņa valoda, īpaši astes kustības, var atklāt daudz par viņa emocijām. Atšķirībā no suņiem, kuru astes luncināšana gandrīz vienmēr nozīmē prieku, kaķiem šis signāls var būt daudzpusīgs un atkarīgs no situācijas.

Svarīgi ir ne tikai skatīties uz pašu astes kustības amplitūdu vai ātrumu, bet arī novērot kaķa vispārējo uzvedību – ķermeņa pozu, sejas izteiksmi, ausu stāvokli un pat dzirdamos skaņas signālus – murrāšanu, rūkoņu vai šņākoņu. Visi šie faktori kopā ļauj labāk nolasīt, kāds noskaņojums ir kaķim konkrētajā brīdī.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

