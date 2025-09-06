VIDEO. Trīs vistas dod triecienu kaķim – drosmīgais uzbrukums pārsteidz skatītājus 0

Vietnē “TikTok” strauji izplatījies amizants video, kurā redzams, kā trīs vistas apvieno spēkus, lai aizsargātu savus cāļus un padzītu kaķi no pagalma.

Video autore Klaudija nofilmējusi savu pagalmu, kur vistas mierīgi ganās kopā ar mazuļiem. Netālu manāms kaķis, kas uzmanīgi vēro putnus. Taču, tiklīdz trīs vistas pamana draudu, viņas bez vilcināšanās metas virsū četrkājainajam vērotājam. Kaķim nākas ātri atkāpties, lai glābtos no uzbrucējām.

Klaudija pie video pievienojusi komentāru: “Uzmanies, kaķi Sparis, trīs cāļu mammas sargā savus mazuļus!”

Arī skatītāju humors neatpaliek no Klaudijas rakstītā.

Kāds raksta: “Malacītes, dāmas!”, cits piebilst: “Kaķis nebīstas ne no lāča, kobras vai biedējošiem suņiem, bet bēg no vistas…”

Populārākajos komentāros cilvēki slavē vistu drosmi un vienotību:

“Mātes spēks!”

“Redziet – melnā, baltā un brūnā turas kopā kā komanda. Dzīvnieki rāda cilvēkiem, kā tam vajadzētu būt.”

“Man vajag tādas apsardzes vistas – gulētu mierīgāk!”

“Tik skaisti – viņas visas kopā sargā savus mazuļus.”

Video ar drosmīgajām vistām un izbiedēto kaķi jau paspējis sasmīdināt tūkstošiem skatītāju, kļūstot par kārtējo populāro sociālo tīklu dzīvnieku stāstu.

