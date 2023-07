Ikgadēja aktualitāte ikviena dārzā – dažādi, nevēlami kaitēkļi. Kā tikt galā ar tiem? Atbild biologs Andrejs Svilāns Ieteikt







Ikgadēja aktualitāte ikviena dārzā – nevēlami kaitēkļi. Kā ar tiem cīnīties un pasargāt augus? TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbild biologs, 14. Saeimas deputāts Andrejs Svilāns (AS).

“Rožu nelaime ir ikgadēja, bet šogad bija tāds tinēju un visu šo tīklus veidojošo tauriņu savairošanās periods. Atkal šur tur ielas bija notītas burtiski tādā zīdainā plīvurā. Ko tad darīt? Varat mēģināt ar ūdens strūklu to notraukt, bet no sākuma paskatieties, vai tajā tīmeklī vēl iekšā ir kāpuri. Ja kāpuri sen jau ir iekūņojušies un nokrituši zemē, tad tam vairs nav jēgas. Ja tur vēl ir kāpuri, paņemiet ar slotu un notrausiet viņus nost, tad putni un pārējie, kas no viņiem pārtiek, tos apēdīs,” stāsta biologs.

Andrejs Svilāns piekrīt, ka pret kaitēkļiem var lietot arī indes, bet paši “pēc tam ēdīsim, ko esam tur salaistījuši”.

Runājot par tautas metodēm, kā, piemēram, rozes atbrīvot no uzmācīgajām laputīm, citi iesaka rožu pumpurus apsmidzināt ar kolu. Vai šī metode patiešām strādā?

“Esmu dzirdējis dažādas atsauksmes, ka ar kolu arī var. Bet ir vēl Zaļās ziepes, var dažādi kombinēt. Ja jums mājās ir piecas vai desmit rozes, uzvelciet cimdus un apčubiniet tos ziedus ar rokām un būs labi. Ja tā nepatīk, tad var mēģināt visu pēc kārtas – Zaļās ziepes, kolu un visu pārējo,” atbild Svilāns.