Dārzkopja palīgs ar nepieņemamām darba metodēm. Ko darīt ar kurmjiem dārzā?
“Šogad zeme nav sasalusi un kurmis rok kā traks. Viss zāliens vienos rakumos. Ko darīt? Vai pavasarī tos pielīdzināt un sēt zāliena sēklu? Pārsēt visu zālienu būtu traki darbietilpīgi.” – jautā Elvīra Kurzemē.
Jāatzīst, ka nav viegli sadzīvot ar kurmi rūpīgi lolotā dārzā. Pats par sevi kurmis dārzam kaitējumu nenodara, tas negrauž un neposta augus. Savā ziņā pat ir dārzkopja palīgs, jo pārtiek ne tikai no sliekām, bet arī, piemēram, maijvaboļu kāpuriem un zemesvēžiem. Problēma ir kurmja darba metodes – alas un rakumi, vizuāli sabojāts mauriņš.
Kā ierobežot čaklo palīgu
Izķert
Efektīvākais veids, kā pasargāt zālienu, ir kurmju izķeršana. Ir pieejamas dažādas ierīces. Ir slazdi, kuros nokļūstot dzīvnieks ir pagalam, un ir tādi, kuros kurmi tikai iesprosto. Izmantojot otra varianta slazdu, dzīvnieku var pārvietot iespējami tālāk un palaist jaunu medību lauku meklējumos.
Aizbiedēt
Dārza preču veikalos nopērkami arī citi rīki un līdzekļi kurmju aizbiedēšanai – dažādas skaņu vai vibrāciju izdalošas iekārtas. Par to efektivitāti grūti spriest. Kurmju rakumi pat dzelzceļa sliežu tuvumā liecina par to, ka kurmji spēj adaptēties arī pie trokšņiem un vibrācijām. Tomēr, iespējams, īslaicīgu efektu uz jūsu kurmi tas atstās.
Piedāvājumā ir arī izsmidzināms biocīds Kurmjiem Nē ar netiešu iedarbību uz kurmi caur barības ķēdi. Proti, augu, to skaitā zāliena, kas ar to tiek apstrādāts, saknes, kas ir slieku barības daļa, kļūst rūgtas. Sliekas, kas tās ēd, arī iegūst šo garšu, kas savukārt nepatīk kurmju garšas kārpiņām. Vai tā ir?
Rudens un ziema ir veiksmīgākais kurmju medību laiks, kad zeme ir mitra vai gandrīz slapja. Viena no spēcīgākajām kurmja maņām ir oža, tāpēc, izliekot slazdu, noteikti jālieto cimdi. Ja dzīvnieks sajutīs cilvēka smaku, tas vairs neizmantos bīstamo alas posmu, bet izraks jaunu eju. Slazds jāliek tieši alā. Liekās augsnes izstumšanai kurmis rok sānalas, kas ir strupceļš. Tātad – tieši zem rakuma nav īstā vieta slazdam.
Kā sakopt zālienu
Ziemā kurmis cītīgi strādā pie alu rakšanas, lai tās varētu izmantot vasaras un rudens periodā. Ne vienam vien dārzkopim apskrienas dūša, skatoties uz zālienu pēc sniega nokušanas. Ko darīt? Ar izstumtās augsnes izlīdzināšanu vien netiks līdzēts, jo zem velēnas ir tukšumi, ko var just staigājot. Šajās vietās zāliens rūpīgi jāpiemīda.
Ja alas atrodas tuvu augsnes virskārtai, var ar lāpstu pārcirst velēnu. Augšpusē veidosies bedre. Iegrimušās vietas jāizlīdzina. Tam var izmantot kurmjaizstumto augsni. Izlīdzinātās un pieblietētās augsnes virskārtā jāizsēj zāliena sēklu maisījums, sēkliņas viegli jāierušina un nedaudz jāpieblīvē.
Piesējot jāņem vērā, ka veģetā-cijas procesi atsākas vien tad, kad augsne iesilusi līdz 12 0C. Optimāla augsnes temperatūra un pietiekams mitrums nodrošinās dīgšanu.
Kurmja CV
Kurmja klātesamība dārzā norāda, ka augsne ir trūdvielām bagāta, labvēlīga sliekām, kas savukārt ir kurmja galvenā barība.
Kurmja vidējais dzīves ilgums ir 4 gadi. Tas var sasniegt 16 cm garumu un 150 g svaru.
Kurmis ir aktīvs visu gadu un rok arī ziemā. Diennakts laikā tas apēd gandrīz tikpat daudz, cik pats sver.
Ir izteikts vienpatis un, izņemot pārošanās laiku pavasarī, savā tuvumā necieš nevienu sugasbrāli.
Dzīvo viens savā alu labirintā, kas var sasniegt 100–200 metru. Eju izvietojums augsnē atkarīgs no to izmantošanas, piemēram, barošanās alas ir 2–5 cm zem augsnes, pārvietošanās alas 5–60 cm, bet visbiežāk 20 cm zem augsnes, savukārt miga – līdz pat 50 cm dziļumā.
Jo mazāk barības kurmim iekrīt ēšanas alās, jo cītīgāk tas strādā pie alu labirinta paplašināšanas. Viens kurmis mēnesī var izstumt 50–100 rakumu, tā ka daudz rakumu nenorāda uz daudzskaitlīgu racēju saimi.
Jo lielāks īpatnis rok, jo lielāks būs izstumtās augsnes augstums.