Kabaču brauniji, kas pārsteigs katru gardēdi 0
Kurš teica, ka kabači der tikai dārzeņu sautējumiem, pankūkām vai sacepumiem? Mūsdienu pavāri arvien vairāk izmanto šo daudzpusīgo dārzeni desertos. Viens no interesantākajiem piemēriem ir kabaču braunijs.
Sastāvdaļas:
300 g. kabači;
2 olas;
130 g. cukurs;
1 paciņa vaniļas cukurs;
50 g. kakao pulveris;
10 g. cepamais pulveris;
150 g. milti;
rieksti;
šokolādes vai kokosriekstu skaidiņas.
Pagatavošana:
- Nomazgājiet, nomizojiet un smalki sarīvējiet cukīni. Ja cukīni ir svaigs un bez lielām sēklām, vienkārši izspiediet lieko sulu.
- Bļodā sakuļ olas ar cukuru un pievieno vaniļas cukuru, līdz veidojas vieglas putas. Pievieno sagatavoto cukīni.
- Citā bļodā sajauc miltus, kakao un cepamo pulveri. Sausās sastāvdaļas viegli iecilājiet mitrajās, bet nepārmaisiet, jo mīklai jāpaliek biezai un nedaudz lipīgai.
- Virsū uzkaisiet riekstus vai šokolādes skaidiņas pēc izvēles.
- Cepiet 180 °C apmēram 35 minūtes. Lai pārliecinātos, ka braunijs ir gatavs, ieduriet zobu bakstāmo kociņu – tam jābūt gandrīz sausam, ar dažām mitrām drupačām.
Ja vēlaties bagātīgāku garšu, mīklai var pievienot šķipsniņu kafijas.
Lai labi garšo!