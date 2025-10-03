Foto: Shutterstock

Kurš teica, ka kabači der tikai dārzeņu sautējumiem, pankūkām vai sacepumiem? Mūsdienu pavāri arvien vairāk izmanto šo daudzpusīgo dārzeni desertos. Viens no interesantākajiem piemēriem ir kabaču braunijs.

Sastāvdaļas:

300 g. kabači;
2 olas;
130 g. cukurs;
1 paciņa vaniļas cukurs;
50 g. kakao pulveris;
10 g. cepamais pulveris;
150 g. milti;
rieksti;
šokolādes vai kokosriekstu skaidiņas.

Pagatavošana:

  1. Nomazgājiet, nomizojiet un smalki sarīvējiet cukīni. Ja cukīni ir svaigs un bez lielām sēklām, vienkārši izspiediet lieko sulu.
  2. Bļodā sakuļ olas ar cukuru un pievieno vaniļas cukuru, līdz veidojas vieglas putas. Pievieno sagatavoto cukīni.
  3. Citā bļodā sajauc miltus, kakao un cepamo pulveri. Sausās sastāvdaļas viegli iecilājiet mitrajās, bet nepārmaisiet, jo mīklai jāpaliek biezai un nedaudz lipīgai.
  4. Virsū uzkaisiet riekstus vai šokolādes skaidiņas pēc izvēles.
  5. Cepiet 180 °C apmēram 35 minūtes. Lai pārliecinātos, ka braunijs ir gatavs, ieduriet zobu bakstāmo kociņu – tam jābūt gandrīz sausam, ar dažām mitrām drupačām.
Ja vēlaties bagātīgāku garšu, mīklai var pievienot šķipsniņu kafijas.
Lai labi garšo!

