Braunija siera kūka – šokolādes maigums un siera krēmīgums vienā gardumā
Šī kūka apvieno divus iemīļotus desertus – mitro šokolādes brauniju un maigo siera masu, veidojot bagātīgu un samtainu kārumu, recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
Braunija kārta:
1. 150 g šokolādes;
2. 100 g sviesta;
3. 100 g cukura;
4. 2 olas;
5. 2 ēdamkarotes miltu;
6. Tējkarote vaniļas cukura;
7. Šķipsniņa sāls;
Siera masa:
1. 400 g krēmsiera;
2. 100 g skābā krējuma;
3. 100 g cukura;
4. 2 olas;
5. 1 ēdamkarote miltu;
6. Tējkarote vaniļas cukura.
Pagatavošana:
1. Vispirms veidni izklaj ar cepamo papīru, ietauko un pārkaisa ar kakao vai miltiem. Cepeškrāsni liek karsēties uz 170 grādiem.
2. Šokolādi ar sviestu izkausē, lej mikserbļodā, pievieno pārejas braunija sastāvdaļas, saputo un lej veidnē. Liek uzkarsētajā cepeškrāsni cepties uz 15 – 17 minūtēm.
3. Siera kārtai mikserbļodā liek krēmsieru ae cukuru un saputo, līdz cukura graudiņi izkusuši, tad pievieno pārejas sastāvdaļas, saputo un lej uz paceptās braunija masas.
4. Liek atpakaļ cepeškrāsnī uz 40 – 45 minūtēm, līdz malas ir cietas, bet vidiņš vēl nedaudz kustīgs. Atdzesē pakāpeniski.
Lai labi garšo!