Bērnības bufetes bulciņas – mīkstas, saldas un ar krēmīgu pildījumu 0
Klasiska vērtība, kas atgādina skolas laika bufeti vai ciemošanos pie vecmāmiņas, šīs mīkstās bulciņas ar skābā krējuma pildījumu ir vienkārši pagatavojamas un lieliski garšo gan siltas, gan atdzisušas. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
Mīkla:
1. 25g svaigais raugs (kas kubiciņā);
2. 3 ēdamkarotes cukurs;
3. 230ml piena;
4. 420g miltu;
5. 40g sviesta.
Pildījums:
1. 350g skābais krējums;
2. 2 ēdamkarotes miltu;
3. Saldinātājs (pēc garšas, bet ap 3-4 ēdamkarotēm stevija/cukurs);
4. Vaniļa.
Pagatavošana:
1. Bļodā sadrupina raugu, pievieno cukuru un aplej ar siltu pienu, atstāj uz 15 minūtēm atpūsties.
2. Tad pievieno izkausētu sviestu un miltus, izmīca un noliek siltumā uz 35min.
3. Kad mīkla uzaugusi, sarullē to desā, sagriež vienādos gabaliņos un gabaliņus sarullē bumbiņās.
4. Katru bumbiņu izmīca par piciņu, iekšā liek pielikumu un cep 175 grādos ap 20min.
Ieteikumi:
Pildījumam var pievienot papildus rozīnes/riekstiņus utt. pēc saviem ieskatiem.
Bulciņas labāk taisīt mazākas un plānākas, tad garoziņa būs mazāka.
Var izmantot arī sauso raugu, tad ievērojam proporciju 1g sausā – 3g slapjā.
Maliņas var apsmērēt ar olas baltumu, bet pildījumam pievienot dzeltenumu!
Lai labi garšo!