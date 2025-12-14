Vai zini, kā rīkoties krīzes situācijā? Šie lietpratēja padomi var glābt dzīvības 0
Vai zini, ko darīt krīzes situācijā? Tv24 raidījumā “Dienas personība” Rīgas domes Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Pēteris Grūbe atklāj skaidrus soļus, kā sevi sagatavot šādam brīdim.
Grūbe ieteiktu pievērst uzmanību jaunai sistēmai, kas tiek ieviesta valstī — šūnu apraidei. Kad tā tiks pilnveidota, tā noteikti laicīgi brīdinās konkrētus reģionus. Vēl viņš iesaka, piemēram, ieslēgt radio vai televīziju, kur būs norādījumi par secību, kā krīzes situācijā rīkoties. Šī informācija trauksmes gadījumā tiks izplatīta visos iespējamos medijos.
Tālāk iedzīvotājiem jāseko instrukcijām. “Katrai situācijai būs pilnīgi citādāks algoritms, citādāka rīcība,” pauž Grūbe.
Šobrīd tiek strādāts arī pie tā, lai tiktu izveidota patvertņu karte. Viņš iesaka cilvēkiem telefonos lejupielādēt aplikāciju “112 Latvija”. Vēl informāciju var meklēt portālā georiga.eu.
“Es ieteiktu iedzīvotājiem, ja ir bažas vai raizes, palasīt materiālus par to, kā darbojas civilā aizsardzība,” pauž Grūbe. Plaša informācija par šo tēmu pieejama arī mājaslapā riga.lv.