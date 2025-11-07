Kad Rīgā jau pilnas mošejas, Siliņa lepojas, ka uz “galda esot migrācijas likuma grozījumi” 0
“Mūsu iedzīvotāju drošībai jābūt pirmajā vietā, kamēr notiek karš Ukrainā, tā ir absolūta patiesība, ka mūsu iedzīvotāju drošība ir pirmajā vietā,” TV24 raidījumā “Nedēļa.Post Scritum” izsakās Ministru prezidente Evika Siliņa.
Siliņa stāsta, ka kopā ar vairāku citu Eiropas valstu premjeriem ir parakstījusi vēstuli, kas prasa Eiropas padomes regulējumu mainīt, lai jo Latvija viena neko nevar izdarīt. “Lai gan mēs esam izdarījuši, mēs bijām pirmā valsts, kas pateica, ka mēs uz mūsu ārējās robežas nelaidīsim iekšā migrācijas instrumetalizācijas rīku rezultātā cilvēkus. Vērtējam bērnus un sievietes, esam humāni, bet mēs esam pirmie, kuri pateica, ka nepakļausies Krievijas un Baltkrievijas spiedienam. Mēs izstrādājām atsevišķu likumu, pēc tam tādu ieviesa arī poļi un somi.”
Nākamais solis esot pārskatīt studentu iespējas Latvijā, norādot uz to, ka pārāk viegli ārzemniekiem šeit ir uzsākt studijas un tādā veidā ilgstoši uzturēties. “Uz galda ir migrācijas likuma grozījumi!” Siliņa atklāj.
Tajā pašā laikā 2.novembrī jau rakstījām, ka strauji soctīklos izplatījies kāds video no Rīgā esošā “ATTA” centra. Tiesa gan video filmēts šovasar, taču tur redzētais daudzus ir sabiedējis.
Pasākums noticis 6.jūnijā, par to publiski tikusi izziņota informācija. Datorzinātnieks Ilmārs Poikāns izpētījis, ka video ir autentisks, sakrīt gan skats pa logu, gan datums un pasākuma būtība.
Daloties ar šo video, viņš raksta: “Video esot no 2025.gada 6. jūnija pasākuma ATTA centrā. Izskatās, ka, ja ne jau tagad, tad pavisam drīz, musulmaņu kopiena savas organizētības un gatavības mirt par savu reliģiju, varēs mums mīkstajiem kafīriem uzspiest savu dzīvesziņas modeli un noteikumus.”
Uz video ir lasāms teksts: “Lūdzu, lūdzu, tauta, politiķi, ierēdņi… Glābiet Latviju tagad! Drīz jau būs par vēlu. Šie nav studenti. Šie ir ideoloģijas ieviesēji. Tā ir ideoloģija, kas uzspiež un nekad neatkāpjas. Lūdzu, beidziet viņiem dāvināt vīzas! Citādi mums visiem ir beigas.”
Video esot no 2025.g. 6. jūnija pasākuma ATTA centrā
Izskatās, ka, ja ne jau tagad, tad pavisam drīz, musulmaņu kopiena savas organizētības un gatavības mirt par savu reliģiju, varēs mums mīkstajiem kafīriem uzspiest savu dzīvesziņas modeli un noteikumus. https://t.co/HKToh69A4F
Arī komentētāju vidū jūtams nemiers par šādiem notikumiem un tik lielu skaitu musulmaņu. Ieskatāmies dažos komentāros!
“Ja tas tiešām ir noticis ATTA centrā, tad @Valsts_drosiba ir pulka darba.”
“Paga, kas tad te tāds īpašs Jūsuprāt noticis? Vai tad viņi dzied pret, piemēram, Stambulas konvenciju, Eiropas Savienību? Taču itin nemaz ne. Nekā nelegāla nesaklausīju. Manuprāt, viņu atrašanās šeit un savas reliģijas uzturēšana nav pretrunā ar “Europas vērtību kodolu”.”
“Pirms pāris gadiem lidreisā uz Rīgu pļāpāju ar blakus sēdošu LV studējošu DE pilsoni, musulmani. Teica, ka reiz esot aizgājis Rīgā uz mošeju. Esot pilns ar krieviem, čečeniem, dīvainiem krieviski runājošiem vīriešiem, kas normāli pat lūgties neprotot. Vairāk tāds karabāzes vaibs.”
“Stabiņi uz Rīgas ielām un zebras būs mūsu mazākā problēma.”
“Toties visi atbildīgie māj ar galvu un saka ok. Varbūt vērts ar šo Saeimas sastāvu ierosināt pieņemt vēl kādu vēsturisku lēmumu un aizvērt durvis.”
“Nav kāda “konvencija”, kas aizstāvētu pret šiem musulmaņiem?”
“Siliņas un Rinkija kultūras nesēji un dzimstības veicinātāji. Katru gadu paliek vairāk par tūkstošiem ne dažiem desmitiem.”