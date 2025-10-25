VIDEO. Ar lāpstām un dzelžiem bruņojies “migrantu pūlis” plosās Putina galvaspilsētas Maskavas ielās 0
Maskavā, Krievijas galvaspilsētā, noticis līdz šim nepiedzīvots incidents, kurā pūlis ar migrantiem, bruņojies ar lāpstām un dzelzs stieņiem, izraisījis haosu ielās.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju, masveida kautiņš izcēlās ap plkst. 12:00 Prokšino dzīvojamajā kompleksā. Aptuveni 15 vīrieši, daudzi tērpušies melnā apģērbā ar kapucēm vai cepurēm, tika pamanīti pulcējamies rajonā jau labu laiku pirms uzbrukuma sākuma. Pēkšņi šis pūlis sāka skriet pa ielām ap kompleksu, vicinot lāpstas un dzelzs stieņus. Viņi uzbruka garāmgājējiem, dauzīja automašīnu stiklus un bojāja ēkas.
Vienā epizodē kāds vīrietis baltā džemperī tika vairākkārt sists un nogāzts zemē, pirms tika aizvilkts prom. Aculiecinieki ziņoja, ka huligāni klaigājuši nesaprotamā valodā.
Nav skaidrs, kas tieši bija uzbrukuma mērķis. Policija drīz ieradās notikuma vietā, izkliedējot pūli. Tika aizturētas un arestētas 11 personas. Daudzi no viņiem, kas, kā ziņo Krievijas varas iestādes, ir celtniecībā strādājoši imigranti, kuriem tagad draud deportācija.
Policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu haosa cēloni. Incidents radīja ievērojamus postījumus – tika bojātas vairākas automašīnas, un pieci cilvēki guva ievainojumus. Policija meklē pārējos iesaistītos.
Krievijā pieaug civilie nemieri, kuros iesaistīti migranti. Valsts ekonomika ir stipri atkarīga no migrējošā darbaspēka, un Krievijā dzīvo aptuveni 3,3 miljoni migrantu no Centrālās Āzijas. Kopš Vladimira Putina uzsāktā iebrukuma Ukrainā migrantu dzīve ir kļuvusi sarežģītāka. Daudzi, īpaši no Uzbekistānas, Tadžikistānas, Kirgizstānas un Turkmenistānas, tiekot pakļauti spiedienam pievienoties Krievijas armijai.
Policija migrantiem uz ielām izvirza ultimātu: vai nu pievienojies armijai, vai tiksi deportēts. Saskaņā ar Ukrainas Aizsardzības ministrijas un Hochu Zhitj datiem, vairāk nekā 3000 Centrālās Āzijas migrantu pašlaik dien Krievijas armijā, padarot tos par otru lielāko ārvalstu karavīru grupu kaujas laukā aiz Ziemeļkorejas karavīriem.
Kamēr pūlis izraisīja haosu, Maskavas iedzīvotāji turpināja ikdienas gaitas – automašīnas brauca garām, bet citi uz motocikliem pat piebrauca tuvāk, lai labāk aplūkotu notiekošo.
❗️A group of #migrants caused a mass conflict in the #Prokshino residential complex in #Moscow's Kommunarka district.
"A comprehensive force of Moscow police officers is currently working at the scene," the department wrote in Max.
— News.Az (@news_az) October 25, 2025
Crowd of migrants engages in shovel fight
A crowd of foreign workers began fighting with shovels and road signs in the Prokshino residential complex in #Moscow #Russia leaving at least three injured.
Police and the Russian National Guard arrived at the scene and made arrests.
— Cityintel (@Cityintel1) October 25, 2025
Russian media report a mass brawl between groups of migrant workers in Kommunarka, Moscow. Chaotic scenes caught on video. Police say multiple arrests have been made. pic.twitter.com/L7Tw21tf8l
— Brian McDonald (@27khv) October 25, 2025