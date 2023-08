Milzīgs kadastrālās vērtības pieaugums par zemi zem mājas. Vai iespējams atteikties no zemes nomas līguma?

Ilustratīvs attēls Foto: Zane Bitere/LETA

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Dzīvoju daudzdzīvokļu māja Rīgā, A. Deglava ielā. Mājā ir 7 dzīvokļi, četros no tiem dzīvo pensionāri. Zeme zem mājas ir pilsētas īpašumā. Pirms 10 gadiem tās kadastrālā vērtība bija aptuveni 33 000 eiro, tagad jau 77 656 eiro. Kāpēc tik milzīgs pieaugums? Mums jāmaksā nomas maksa par zemi, bija jānoslēdz līgums. Vai iespējams atteikties no zemes nomas līguma? Dzidra Rīgā

Pienākums slēgt līgumu un maksāt nomu

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā informē, ka saskaņā ar likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 50. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto privatizētā objekta īpašnieka pienākums ir slēgt zemes nomas līgumu ar tā zemesgabala īpašnieku – fizisko vai juridisko personu, uz kura atrodas privatizētais objekts.

Minētās dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamais zemesgabals saglabāts Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā, līdz ar to tas nodots minētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem nomā, dzīvokļu īpašnieki to lieto.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantu dzīvokļa īpašniekam ir pienākums maksāt zemes nomas maksu vai likumisko lietošanas maksu par zemes lietošanas tiesībām, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes.

Ja maksa par zemes lietošanas tiesībām vai zemes nomas maksa netiek veikta, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija raksta nemaksātājam pirmstiesas brīdinājumu. Ja arī tas ir nesekmīgi, tad vēršas tiesā.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 66. panta trešo daļu kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Kadastrālās vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Kadastrālā vērtība un tās aprēķins

Valsts zemes dienesta (VZD) pārstāve Baiba Kantiņa informē, ka Kadastra informācijas sistēmā laika posmā no 2012. līdz 2022. gadam konkrētajai zemes vienībai Augusta Deglava ielā Rīgā kadastrālā vērtība ir mainījusies vienu reizi, un izmaiņas bijušas nelielas. Pirms 10 gadiem (2012. gadā) nekustamā īpašuma zemes vienības kadastrālā vērtība bija 47 529 lati, bet divus gadus vēlāk, kad spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014. gadam, bija arī nelielas izmaiņas īpašuma zemes vienībai, jo palielinājās bāzes vērtība vienam no trim pašvaldības noteiktajiem zemes vienības lietošanas mērķiem (no 60 Ls/m2 līdz 70 Ls/m2). “2014. gada 1. janvārī, Latvijai pievienojoties eirozonai, visām precēm un pakalpojumiem, to skaitā arī kadastrālajām vērtībām, vērtības tika pārrēķinātas no latiem uz eiro. Iespējams, tieši naudas vienību pārrēķins radījis priekšstatu par lielo kadastrālo vērtību pieaugumu,” skaidro VZD pārstāve.

Papildus VZD informē, ka kadastrālo vērtību aprēķina automātiski Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, izmantojot Ministru kabineta noteikumos noteiktās formulas, reģistrētos datus par objektu un kadastrālo vērtību bāzi (bāzes vērtības, korekcijas koeficientus vērtību zonējumus), kas ir spēkā attiecīgajā laika periodā. Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām VZD izstrādā vērtību zonējumus, kur katrā vērtību zonā katram lietošanas mērķim apstiprināta konkrēta bāzes vērtība, ko piemēro aprēķinā. Savukārt vērtību zonējumu izstrādē un bāzes vērtību izvērtēšanā VZD izmanto nekustamā īpašuma tirgus informāciju (informācija par pirkumiem, nomu, piedāvājumu un pieprasījumu, tirgus aktivitāti), kā arī ņem vērā visu pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošajiem galvenajiem faktoriem.

UZZIŅA

• Aprēķinātā kadastra objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz nākamā gada 1. janvārim vai līdz kadastra objektu raksturojošo datu, lietošanas mērķu vai apgrūtinājumu izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

• Sīkāka informācija par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi publicēta VZD mājaslapā: www.vzd.gov.lv, sadaļā Pārskati un statistika • Tematiskie pārskati • Kadastrālo vērtību pārskati • Pārskati par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi.