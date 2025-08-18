#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Sausuma piemeklētie labības lauki 2018.gada jūnijā.
Sausuma piemeklētie labības lauki 2018.gada jūnijā.
Foto – Kaspars Nordens/LETA

Tas var skart ikvienu: drošības dēļ valsts atsavinās simtiem īpašumu pierobežā 4

LA.LV
16:02, 18. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Līdz 2028. gadam austrumu pierobežā plānots izvietot pretmobiliātes šķēršļus, un šim nolūkam valstij būs jāatsavina apmēram 2000 hektāru zemes no vairākiem simtiem īpašnieku. Konkrēti zemes gabali gan vēl nav nosaukti, un tieši šī neskaidrība raisa neapmierinātību zemnieku vidū, vēsta portāls LSM.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Veselīgai zarnu darbībai: 9 dzērieni, kas stiprina mikrobiomu un uzlabo gremošanu
Kokteilis
Ja esat dzimis vienā no šiem 6 datumiem, jums ir lieliskas izredzes kļūt par miljonāru
Katastrofa ir tuvu: Ukraina rekordlielā ātrumā iznīcina Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas – 12 dienās apturētas piecas
Lasīt citas ziņas

Dagdas Kultūras namā šonedēļ notika iedzīvotāju tikšanās ar aizsardzības ministru Andri Sprūdu (“Progresīvie”) un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārstāvjiem. Pasākumā iedzīvotāji gan daudz jautājumu neuzdeva – daudzi zemnieki bija aizņemti ar labības kulšanu.

Andrupenes pagasta saimniece Marija Ļevkova atzina, ka zemniekiem lielākās bažas ir par kompensāciju aprēķinu un sadzīvošanu ar bruņotajiem spēkiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltajā namā sākušās sarunas starp Trampu un Zelenski – ir jau zināmi pirmie jaunumi
Vismaz vienā karā redzama gaisma tuneļa galā: “Hamās” piekritis jaunajiem pamiera priekšlikumiem
Pēc 3 mēnešu brīvlaika vēl brīvu nedēļu? Sabiedrību šokē vecāku lēmums par ceļojumiem mācību gada sākumā
Kāda sieviete sūdzējās, ka pēc militārajām mācībām izdangāts ceļš, taču NBS trūkst resursu, lai to salabotu.

Ministrs atzina, ka šādas lietas jānovērš, un solīja informatīvā tālruņa ieviešanu, kur iedzīvotāji varēs meklēt palīdzību.

Ļevkova LSM skaidro, ka viņai jau pirms pāris gadiem atsavināts mežs pierobežā: “Es saprotu, tā ir mūsu aizsardzība, mūsu pirmās iespējas, kā to veidot. Mēs neesam pret, bet lai kaut ko apmainītu pret kaut ko, tas pagaidām.. neiet tā.”

Toreiz par zemi samaksāja kadastrālo vērtību, bet šoreiz plānots vērtēt saimniecisko vērtību – ņemot vērā ražību un koku daudzumu. Ēkas atsavināt neplāno.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītājs Kaspars Miezītis uzsvēra, ka kompensācijas noteiks godīgi, lai nerastos iespējas spekulācijām. Pierobežā jau esot aktivizējušies zemes pārpircēji.

Zemju atsavināšana vēl nav sākusies, šobrīd top resursu parki, galvenokārt uz valsts vai pašvaldības zemēm. Process jāpabeidz līdz 2028. gadam. Sprūds piebilda: “Mīts, kas jākliedē, ir tas, ka tā nav ne atņemšana, ne masveida atsavināšana, tas attiecas uz ierobežotu teritoriju, uz ļoti konkrētiem punktiem.”

Rudenī par iecerēm sāks spriest Saeima, bet īpašumu sarakstu vēl vērtēs arī Ministru kabinets.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Tev vajag traktoriņu, labu mašīnu…” Brantu muižas saimniece Ilze Briede ir pārliecināta, ka laukos var atļauties dzīvot tikai turīgs cilvēks
TV24
Krīzes stundā būs par vēlu – Ukrainas pieredze atklāj Latvijas vājās vietas
Kurus kokus visbiežāk sasper zibens – pētījums atklāj pārsteidzošus faktus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.