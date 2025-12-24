Kādi būs Ziemassvētki – balti vai pelēki? Laika prognoze trešdienai 0
Trešdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, vietām snigs un piekrastē gaidāms slapjš sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Dienā Latvijā debesis skaidrosies maz un vietām gaidāms sniegs, piekrastē arī slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +1…-3 grādi, vietām piekrastē +2…+4 grādi.
Rīgā dienā debesis pārsvarā klās mākoņi, tomēr būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs 0…+1 grādi.