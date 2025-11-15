Foto: Pexels

Kādi laikapstākļi gaidāmi svētdien? 0

LETA
14:26, 15. novembris 2025
Svētdiena Latvijā gaidāma mākoņaina un drēgna, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī debesis brīžiem aizklās mākoņi, kas dažviet atnesīs nelielu lietu un slapju sniegu. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies neliels apledojums. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš, kas teritorijas lielākajā daļā būs lēns, bet piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15-16 metrus sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +1, -2 grādi, siltākam gaisam saglabājoties piekrastes rajonos, kur gaisa temperatūra nebūs zemāka par +2, +5 grādiem.

Rīgā nakts aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu un bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs ap nulli.

Dienā debesis Latvijā pārsvarā klās mākoņi, tomēr vietām starp tiem izsprauksies arī saules stari. Vietām, pārsvarā valsts ziemeļrietumu rajonos, gaidāmi īslaicīgi nokrišņi – lietus vai slapjš sniegs. Atsevišķos posmos uz ceļiem turpinās veidoties neliels apledojums. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas rīta stundās piekrastē vēl saglabāsies brāzmains.

Maksimālā gaisa temperatūra būs +2, +7 grādi, bet austrumu rajonos gaiss iesils tikai līdz 0, +2 grādiem.

Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, tomēr ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš. Gaisa temperatūra nebūs augstāka par +2, +3 grādiem.

