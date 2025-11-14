Aptaujas dati atklāj iespējamo scenāriju, ja pie varas būtu Šlesera partija: situāciju komentē politologs 2
Sanija Bērziņa

Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs (no kreisās), partijas “Latvija pirmajā vietā” pārstāve, Saeimas deputāte Ramona Petraviča un partijas valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers tikšanās laikā Rīgas pilī.
Sanija Bērziņa
15:51, 14. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Lasītāj, ko tu domātu par valdību, kurā balsu vairākums piederētu Aināra Šlesera partijai “Latvija pirmajā vietā”? Uz šādu jautājumu aptaujas ietvaros atbildējusi daļa sabiedrības. Ko viņi par to domā?

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
Veselam
“Izmēz” savu ķermeni! 7 produkti, kas dabiski attīra organismu un palīdz atjaunot līdzsvaru
Krievijas valdība ir nonākusi sprukās – steidzami jāpieņem lēmums, izvēloties starp diviem ļaunumiem
Lasīt citas ziņas

Pētījumu centrs SKDS no 31. oktobra līdz 5. novembrim veicis interneta aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret valdības izveidi kādā konkrētā scenārijā. Pētījumā piedalījušies 1005 respondenti, no kuriem 927 ir Latvijas Republikas pilsoņi, kuri arī ir pētījuma bāze. Respondentu vecuma grupa ir no 18 līdz 75 gadiem.

Aptaujā izmantots viens jautājums: “Kuluāros tiek apspriesta jaunas valdības izveidošana, kuras kodolā būtu partijas Nacionālā apvienība un Apvienotais saraksts, bet Saeimā nepieciešamo balsu vairākumu nodrošinātu Aināra Šlesera partija “Latvija pirmajā vietā”. Kā Jūs vērtējat šādas valdības izveidi, kuras lēmumi būtu atkarīgi no Aināra Šlesera partijas “Latvija pirmajā vietā”?”

CITI ŠOBRĪD LASA
Valsts policija aicina atsaukties personas, kuras ir cietušas no fotogrāfijā redzamā vīrieša prettiesiskajām darbībām
tik’ vēl trūka! Bezdarba līmenis Latvijā palielinās – galvenokārt uz vīriešu rēķina
Receptes
“Vajag nomēģināt! Sanāk ēdiens “Gan bei” stiliņā!” Latvieši sajūsmā par vietējā ražotāja mērcīti, kas ļauj pagatavot restorāna cienīgu maltīti
Kopumā respondentu viedoklis ir nepārprotams – 55% respondentu šādu situāciju vērtē negatīvi. Par pozitīvu šādu situāciju atzīst vien 20% respondentu.
Ekrānšāviņš: SDKS aptauja

Aptaujā atbildes tiek vērtētas arī atkarībā no elektorālās izvēles. Piemēram, 42% partijas “Latvija pirmajā vietā” atbalstītāji iepriekšminēto scenāriju atzīst par pozitīvu. Šlesera partijas elektrolāts arī ir vislielākie atbalstītāji šādam valdības scenārijam. Pēc tam seko 12% “Suvenērās varas” vēlētāji.

Savukārt šādu scenāriju par ļoti negatīvu visvairāk vērtē partijas “Progresīvie” atbalstītāji – 89% no viņu vēlētājiem par šādu scenāriju nebūtu priecīgi. Aiz viņiem seko 83% “Jaunās vienotības” atbalstītāji.

Kopumā 41% respondentu, atkarībā no elektrolāta izvēles, situāciju vērtē ļoti negatīvi, bet 8% – ļoti pozitīvi.

Ekrānšāviņš: SDKS aptauja

Atbildes atsevišķi tiek izdalītas arī pēc sociāldemogrāfisko grupu sadalījuma. Pēc šī sadalījuma var spriest – visvairāk oponentu Šlesera partijai ir tieši jaunieši. 77% no aptaujātajiem vecuma grupā no 18 līdz 24 gadu vecumam scenāriju, kurā Šlesers ir pie varas, vērtē ļoti negatīvi. Tāpat uzskata arī 60% respondentu ar augstu ienākumu līmeni.

Ekrānšāviņš: SDKS aptauja
Scenāriju, kurā Šlesera partijas būtu pie varas, visvairāk ļoti pozitīvi vērtē cilvēki ar pamatizglītību un tie, kuriem ģimenē sarunvaloda ir krievu. Abos gadījumos tie ir 11% respondentu.

Šādas valdības izveide nav iespējama

Aptaujas datus komentē LU profesors, politologs Juris Rozenvalds.

“Manuprāt, šādas valdības izveidošana objektīvi nav iespējama. Pat, ja viņi piesaista Zaļo un Zemnieku savienību, viņiem vienalga tā ir mazākuma valdība. Runājot tieši par aptauju, es domāju, ka šādas valdības izveidošana drīzāk ir kā bauma, kurai īsti nav pamata.”

Spriežot pēc aptaujas rezultātiem, tā būtu riskanta rīcība gan no Nacionālās apvienības, gan no Apvienotā saraksta puses, jo tad sanāktu, ka tikai 22% Apvienotā saraksta un tikai 14% Nacionālās apvienības vēlētāju to vērtētu kā pozitīvu rīcību.

To var saistīt arī ar nesenajiem notikumiem valstī, piemēram, protestiem pret Stambulas konvencijas denonsēšanu, jo Nacionālā apvienība uzskata, ka šo protestētāju vidū bijuši arī diezgan daudz viņu atbalstītāju.

“Viņi ir pārāk pieredzējuši, lai bāztu galvu šādā cilpā. Es domāju, ka tas viņiem drīzāk nestu reputācijas problēmas, nevis dotu zināmus panākumus. Otrkārt, kāda viņiem ir vajadzība nepilnu gadu pirms vēlēšanām ķerties pie valsts stūres? Kādu labumu tas viņiem dos?”

LA.LV Aptauja

Kā tu vērtē šādu scenāriju?

  • Ļoti pozitīvi
  • Drīzāk pozitīvi
  • Ļoti negatīvi
  • Drīzāk negatīvi
  • Grūti pateikt
  • Nevēlos atbildēt

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Par ko jūs balsotu, ja vēlēšanas notiktu šobrīd? Iedzīvotāju aptaujā paveras interesanta aina
TV24
“Mani šie dati nepārsteidz…” Eksperte komentē sabiedrības negatīvo attieksmi pret valdību
Jauniešiem būs būt! Aptaujas datos atklāts, ka jaunieši Latvijā ir nesavtīgāki par citu vecuma grupu pārstāvjiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.