Lasītāj, ko tu domātu par valdību, kurā balsu vairākums piederētu Aināra Šlesera partijai “Latvija pirmajā vietā”? Uz šādu jautājumu aptaujas ietvaros atbildējusi daļa sabiedrības. Ko viņi par to domā?
Pētījumu centrs SKDS no 31. oktobra līdz 5. novembrim veicis interneta aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret valdības izveidi kādā konkrētā scenārijā. Pētījumā piedalījušies 1005 respondenti, no kuriem 927 ir Latvijas Republikas pilsoņi, kuri arī ir pētījuma bāze. Respondentu vecuma grupa ir no 18 līdz 75 gadiem.
Aptaujā izmantots viens jautājums: “Kuluāros tiek apspriesta jaunas valdības izveidošana, kuras kodolā būtu partijas Nacionālā apvienība un Apvienotais saraksts, bet Saeimā nepieciešamo balsu vairākumu nodrošinātu Aināra Šlesera partija “Latvija pirmajā vietā”. Kā Jūs vērtējat šādas valdības izveidi, kuras lēmumi būtu atkarīgi no Aināra Šlesera partijas “Latvija pirmajā vietā”?”
Aptaujā atbildes tiek vērtētas arī atkarībā no elektorālās izvēles. Piemēram, 42% partijas “Latvija pirmajā vietā” atbalstītāji iepriekšminēto scenāriju atzīst par pozitīvu. Šlesera partijas elektrolāts arī ir vislielākie atbalstītāji šādam valdības scenārijam. Pēc tam seko 12% “Suvenērās varas” vēlētāji.
Savukārt šādu scenāriju par ļoti negatīvu visvairāk vērtē partijas “Progresīvie” atbalstītāji – 89% no viņu vēlētājiem par šādu scenāriju nebūtu priecīgi. Aiz viņiem seko 83% “Jaunās vienotības” atbalstītāji.
Kopumā 41% respondentu, atkarībā no elektrolāta izvēles, situāciju vērtē ļoti negatīvi, bet 8% – ļoti pozitīvi.
Atbildes atsevišķi tiek izdalītas arī pēc sociāldemogrāfisko grupu sadalījuma. Pēc šī sadalījuma var spriest – visvairāk oponentu Šlesera partijai ir tieši jaunieši. 77% no aptaujātajiem vecuma grupā no 18 līdz 24 gadu vecumam scenāriju, kurā Šlesers ir pie varas, vērtē ļoti negatīvi. Tāpat uzskata arī 60% respondentu ar augstu ienākumu līmeni.
Šādas valdības izveide nav iespējama
Aptaujas datus komentē LU profesors, politologs Juris Rozenvalds.
Spriežot pēc aptaujas rezultātiem, tā būtu riskanta rīcība gan no Nacionālās apvienības, gan no Apvienotā saraksta puses, jo tad sanāktu, ka tikai 22% Apvienotā saraksta un tikai 14% Nacionālās apvienības vēlētāju to vērtētu kā pozitīvu rīcību.
To var saistīt arī ar nesenajiem notikumiem valstī, piemēram, protestiem pret Stambulas konvencijas denonsēšanu, jo Nacionālā apvienība uzskata, ka šo protestētāju vidū bijuši arī diezgan daudz viņu atbalstītāju.