Foto: LETA/LA.LV kolāža

“Vai valsts svētki ir atcelti?” Patriotu mēnesis, bet “Rimi” veikalos Latvijas karodziņu vietā kas pavisam cits 0

LA.LV
17:30, 14. novembris 2025
Stāsti Izpēte

Novembris Latvijā tiek dēvēts par Patriotu mēnesi – laiku, kad iedzīvotāji piemin valsts vēsturiskos notikumus, svin Latvijas dzimšanas dienu un nēsā sarkanbaltsarkano lentīti pie krūtīm kā piederības un cieņas simbolu. Ir cilvēki, kas lentītes piesprauž un nēsā visu novembri.

Žurnāliste Elita Veidemane, kura ir aktīva sociālās platformas “X” lietotāja, 2.novembrī vērsās pie veikala “Rimi” pārstāvjiem ar neizpratni, kāpēc tirdzniecības vietās nevar iegādāties piespraudi valsts karoga krāsās. Vēl vairāk – viņa norādīja, ka nav pat mazo karodziņu, kamēr Ziemassvētku rotājumi gan jau veikalu plauktos gozējas visā savā krāšņumā.

LA.LV sazinājās ar “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāju Everitu Bičkovu, lai noskaidrotu, vai tiešām tā varētu būt, ka “Rimi” veikalos nav iespēja iegādāties Latvijas svētkiem atbilstošas preces.

“”Rimi” sortimentā, atkarībā no veikala formāta – Mini Rimi, Rimi Supermarket vai Rimi Hypermarket – nacionālie suvenīri ir pieejami visu gadu. Tāpat, gatavojoties Patriotu mēnesim, sortimentu papildinām ar jauniem suvenīriem. Situācijās, kad klientiem vēlamo produktu vai preci neizdodas atrast pašu spēkiem, aicinām vērsties pie veikala darbiniekiem,” informēja “Rimi” pārstāve, piebilstot, ka e-veikalā var atrast dažādus suvenīrus, tostarp karodziņus, ko piespraust pie apģērba.

Uz jautājumu, kāpēc veikalos ir pilns Ziemassvētku rotājumi, lai gan novembri vēl nav lāgā ieskrējies, “Rimi” pārstāve norādīja: “Pasaulē izplatīta tendence Ziemassvētku preces sākt pārdot jau oktobrī.

Lai gan Latvijā šo tendenci ietekmē Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības, Rimi Ziemassvētku preces aktīvāk sāk tirgot ap Latvijas svētku nedēļu.

Tomēr pircēju paradumi liecina, ka daudzi labprāt sāk gatavoties svētkiem laicīgi, kas varētu būt saistīts ar apdomīgu personīgo finanšu pārvaldi. Redzam, ka pircēji lielāku uzmanību pievērš izdevīgākajiem piedāvājumiem. Bieži vien klients konkrētas preces iegādājas no viena tirgotāja, bet citas no cita, tādēļ veikaliem nākas pielāgoties šai tendencei, piedāvājot plašu preču klāstu arī pirmssvētku laikā. Tāpat arī pirmssvētku laikā cilvēki nevēlas atlikt dāvanu un dekoru iegādi uz pēdējo brīdi, atbildīgi plānojot izdevumus.”

LA.LV Aptauja

Kādas ir jūsu domas – vai Ziemassvētku rotājumu agrīnā parādīšanās veikalos aizēno Patriotu mēnesi?

  • Jā, tas mazina svētku nozīmi un patriotisko noskaņu
  • Nē, abi svētki var pastāvēt līdzās viens otram
  • Grūti pateikt – viss atkarīgs no attieksmes

