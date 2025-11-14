Ugunsdzēsēji dzēš degošu automašīnu. Ilustratīvs attēls
Ugunsdzēsēji dzēš degošu automašīnu. Ilustratīvs attēls
Foto: LETA

VIDEO. “Viss bija liesmās…” Bauskas novadā notikusi smaga traģēdija – seniors pēc avārijas sadeg dzīvs savā automašīnā 4

LA.LV
22:02, 14. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Bauskas novada Ceraukstes pusē piektdien piedzīvota smaga un traģiska avārija, kuras sekas raksturojamas kā vienas no dramatiskākajām pēdējā laikā. TV3 raidījums “Degpunktā” ziņo, ka sadursme starp kravas automašīnu un vieglo auto beigusies ar nāvējošu ugunsgrēku, kurā gājis bojā 80 gadus vecs vīrietis.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
TV24
“Mūs Latvijā tin ap pirkstu, un jūs neko nedarāt!” Aivis Ceriņš tiešraidē pārmet Ministru prezidentes parlamentārajai sekretārei 12
RAKSTA REDAKTORS
Brīvdienās lej pilnu bāku! Degvielas tirgotāji sarūpējuši īpaši patīkamus cenu pārsteigumus – kur būs vislētāk?
Lasīt citas ziņas

Notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji un mediķi, taču liesmas bija jau pārņēmušas vieglo automašīnu, kas pēc trieciena pilnībā aizdegusies.

“Ierodoties notikuma vietā, konstatējām, ka ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta ir kravas automašīna un vieglā automašīna. Vieglā automašīna dega uz mūsu ierašanās brīdi,” norādīja VUGD Bauskas daļas vada komandiera vietnieks Jānis Paeglis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vērtējot budžetam iesniegtos priekšlikumus, atrasti papildu 22 miljoni eiro
Kokteilis
“Tā bija mana ar sviedriem pelnītā naudiņa…” influenceris Niklāvs Mičulis iekritis krāpnieku nagos
Stokholmas centrā cilvēku pūlī iebraucis autobuss – gājuši bojā vairāki cilvēki

Kravas automašīnas vadītājs, kurš pēc negadījuma vēl atradās notikuma vietā, bija redzami satriekts. Viņš trīcošā balsī pastāstīja notikušā brīdi: “Es braucu no Rīgas. Te izbrauca mašīna neapstājoties, tieši manā mašīnā. Un viss. Un uzreiz mašīna ugunīs. Mēs ar citiem autovadītājiem paņēmām, kā tas saucas, ugunsdzēšamos. Jaunu meiteni mēs izvilkām no mašīnas, otrs palika. Neko citu nevarēja izdarīt, jo viss bija liesmās.”

Pēc sadursmes vieglais auto tika iespiests tik spēcīgi, ka vadītāju nebija iespējams izvilkt. Kā novērojuši notikuma vietā, viņa roka vēl bijusi redzama – izkārusies caur logu.

Glābēji liesmas nodzēsuši aptuveni septiņās minūtēs, bet automašīna bija jau pilnībā izdegusi. Bojāgājušais vīrietis vēlāk tika nodots apbedīšanas birojam.

Savukārt blakus sēdošā aptuveni 20 gadus vecā pasažiere, pateicoties garāmbraucošo palīdzībai, tika izglābta un nogādāta slimnīcā. Viņas dzīvību izdevās glābt, taču viņa guvusi traumas.

Par notikušo ir ierosināts kriminālprocess.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Militārā policija, ugunsdzēsēji, divas ātrās palīdzības mašīnas…” Kadagā notikusi smaga avārija
Krimināls
Sestdien Ropažu novadā automašīna uzbraukusi sievietei, kura notikuma vietā gāja bojā
“Pienāks tā reize, kad suni redzēšu sabrauktu ceļa malā…” Lasītāja satraukta par neziņu, kā rīkoties, ja ceļa malā ierauga notriektu dzīvnieku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.