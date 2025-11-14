VIDEO. “Viss bija liesmās…” Bauskas novadā notikusi smaga traģēdija – seniors pēc avārijas sadeg dzīvs savā automašīnā 4
Bauskas novada Ceraukstes pusē piektdien piedzīvota smaga un traģiska avārija, kuras sekas raksturojamas kā vienas no dramatiskākajām pēdējā laikā. TV3 raidījums “Degpunktā” ziņo, ka sadursme starp kravas automašīnu un vieglo auto beigusies ar nāvējošu ugunsgrēku, kurā gājis bojā 80 gadus vecs vīrietis.
Notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji un mediķi, taču liesmas bija jau pārņēmušas vieglo automašīnu, kas pēc trieciena pilnībā aizdegusies.
“Ierodoties notikuma vietā, konstatējām, ka ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta ir kravas automašīna un vieglā automašīna. Vieglā automašīna dega uz mūsu ierašanās brīdi,” norādīja VUGD Bauskas daļas vada komandiera vietnieks Jānis Paeglis.
Kravas automašīnas vadītājs, kurš pēc negadījuma vēl atradās notikuma vietā, bija redzami satriekts. Viņš trīcošā balsī pastāstīja notikušā brīdi: “Es braucu no Rīgas. Te izbrauca mašīna neapstājoties, tieši manā mašīnā. Un viss. Un uzreiz mašīna ugunīs. Mēs ar citiem autovadītājiem paņēmām, kā tas saucas, ugunsdzēšamos. Jaunu meiteni mēs izvilkām no mašīnas, otrs palika. Neko citu nevarēja izdarīt, jo viss bija liesmās.”
Pēc sadursmes vieglais auto tika iespiests tik spēcīgi, ka vadītāju nebija iespējams izvilkt. Kā novērojuši notikuma vietā, viņa roka vēl bijusi redzama – izkārusies caur logu.
Glābēji liesmas nodzēsuši aptuveni septiņās minūtēs, bet automašīna bija jau pilnībā izdegusi. Bojāgājušais vīrietis vēlāk tika nodots apbedīšanas birojam.
Savukārt blakus sēdošā aptuveni 20 gadus vecā pasažiere, pateicoties garāmbraucošo palīdzībai, tika izglābta un nogādāta slimnīcā. Viņas dzīvību izdevās glābt, taču viņa guvusi traumas.
Par notikušo ir ierosināts kriminālprocess.