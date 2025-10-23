Foto: LETA

Kāds brīnums! Ar šādiem “labumiem” uzpirka četrus vēlētājus pašvaldību vēlēšanās Jelgavas novadā 0

LETA
15:59, 23. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

Četri vēlētāji šogad pašvaldību vēlēšanās kādā no Jelgavas novada pagastiem uzpirkti ar alkoholu un skaidru naudu, noskaidroja aģentūra LETA.

Reklāma
Reklāma
Tu pati sev pieliec klāt gadus! 8 ieradumi, kas liek sievietēm novecot ātrāk
Veselam
Vēders kā bumba? 5 ikdienas ieradumi, kas palīdzēs mazināt vēdera uzpūšanos un tikt galā ar tā radīto diskomfortu
Kokteilis
Lūdzu, lūdzu, kaut es būtu viens no viņiem: cilvēki, kas dzimuši šajos trijos datumos, tiek uzskatīti par visgudrākajiem pasaulē
Lasīt citas ziņas

LETA jau rakstīja, ka Valsts drošības dienests (VDD) 1. oktobrī rosinājis prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni par balsu pirkšanu šā gada pašvaldību vēlēšanās vienā no Jelgavas novada pagastiem.

Atklājot nedaudz vairāk nekā VDD preses paziņojumā pausto, prokuratūrā aģentūrai LETA pastāstīja, ka saskaņā ar apsūdzību persona četru vēlētāju gribu ietekmējusi, lietojot uzpirkšanu, proti, trīs vēlētajiem iedots alkohols, savukārt viena vēlētāja gadījumā – skaidra nauda.

CITI ŠOBRĪD LASA
Zinātne visā savā krāšņumā! Jūsu rīta kafija drīzumā varētu tikt izmantota pavisam negaidītā nolūkā
“Kauna traips.” Saeima pirmajā lasījumā atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas
“Mēs nevaram nereaģēt!” Divas Krievijas militārās lidmašīnas pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu

Apsūdzētais pats nebija deputāta amata kandidāts, taču ir radinieks deputāta amata kandidātam.

Šonedēļ apsūdzētajam izsniegta apsūdzība. Savu attieksmi pret viņam izvirzīto apsūdzību viņš uzreiz nepauda, lūdzot laiku, lai to sagatavotu.

Prokuratūrā neatklāja, kura saraksta labā vēlētāju uzpirkšana notikusi. “Daļā par jautājumu saistībā ar to, par kuru politisko partiju (sarakstu) notikusi vēlētāju balsu uzpirkšana, norādāms, ka likumdevējs noteicis kriminālatbildību par prettiesisku apzinātu kavēšanu personai brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus, lietojot uzpirkšanu, ikvienā gadījumā, tas ir, neatkarīgi no tā, par kuru partiju ietekmētie vēlētāji balsojuši. Tādējādi jautājums par konkrētas politiskās partijas saistību ar noziedzīgo nodarījumu nav nedz izšķirošs, nedz ietekmē notiekošo kriminālprocesu un nevar tikt sīkāk komentēts,” norādīja prokuratūrā.

VDD iepriekš informēja, ka persona organizēti ar savu privāto transportlīdzekli nogādāja vēlētājus līdz vēlēšanu iecirknim.

LETA arī ziņoja, ka prokuratūra citā krimināllietā piemērojusi probācijas uzraudzību kādam vīrietim par nobalsošanu citas personas vietā šogad notikušajās pašvaldību vēlēšanās Preiļu novada Riebiņos.

VDD iepriekš no Valsts policijas lietvedībā bija pārņēmis četrus un sācis vienu kriminālprocesu aizdomās par apzinātu kavēšanu personai brīvi realizēt vēlēšanu tiesības.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Tas nav saistāms ar potenciālu terorisma draudu pieaugumu!” VDD izplata videopamācību, kā rīkoties terorakta gadījumā
Publiska pasākuma laikā notiek teroristu uzbrukums – Daugavpilī pirmo reizi norisinās nacionāla līmeņa pretterorisma mācības
Jauni pavērsieni pret Rosļikovu sāktajā kriminālprocesā: VDD veicis kratīšanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.