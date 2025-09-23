Publiska pasākuma laikā notiek teroristu uzbrukums – Daugavpilī pirmo reizi norisinās nacionāla līmeņa pretterorisma mācības 0
Šodien Daugavpilī notiek Valsts drošības dienesta (VDD) organizētas nacionāla līmeņa pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos “Dinaburg 2025”, aģentūru LETA informēja VDD.
Šāda veida mācības VDD Latgalē rīko pirmo reizi, turpinot iepriekšējos gados sākto reģionālo pretterorisma mācību ciklu, kura mērķis ir pārbaudīt atbildīgo dienestu reaģēšanas gatavību un savstarpējo sadarbību dažādos Latvijas reģionos.
Pretterorisma mācībās “Dinaburg 2025” atbildīgo dienestu pārstāvji realitātei iespējami pietuvinātos apstākļos pārbauda gatavību īstenot pasākumus teroristu uzbrukumu seku mazināšanai un turpmāka apdraudējuma novēršanai, kas ir noteikti Ministru kabineta 2021.gada 7.septembrī apstiprinātajā Rīcības plānā sauszemes objektu apdraudējuma gadījumā (pretterorisma plāns “Objekts”).
Atbilstoši mācību scenārijam publiska pasākuma laikā notiek teroristu uzbrukums, kura rezultātā ir vairāki cietušie, savukārt daļa pasākuma dalībnieku tiek saņemta par ķīlniekiem. Atbildīgie dienesti mācību laikā pārbaudīs spējas notikuma vietā konstatēto personu filtrācijā, teroristu aizturēšanā, ķīlnieku atbrīvošanā, izmeklēšanas darbībās un citu pretterorisma operācijas elementu īstenošanā. Mācībās ir iesaistīti arī cietušo lomu izpildītāji, lai operatīvajiem dienestiem dotu iespēju maksimāli pietuvināti realitātei veikt pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, glābšanas darbus, kā arī psiholoģiskā atbalsta sniegšanu. Atšķirībā no iepriekšējām mācībām šajās mācībās kā viens no elementiem tiks izspēlēta valsts augstāko amatpersonu aizsardzība un evakuācija teroristu radīta apdraudējuma gadījumā.
Pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos VDD organizē jau kopš 2007.gada, un šīs ir 14. šāda mēroga mācības. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā šogad mācībās piedalās vairāk nekā 500 dalībnieku no dažādām pretterorisma pasākumos iesaistītām institūcijām: VDD, Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ārlietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Latgales tiesu apgabala prokuratūras, Valsts robežsardzes, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), Daugavpils valstspilsētas pašvaldības policijas un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības. Šogad VDD rīkotajās mācībās pirmo reizi piedalās arī pārstāvji no NATO daudznacionālās brigādes Latvijā un ir piesaistīti Kanādas Karalisko Gaisa spēku helikopteri CH-146 “Griffon”. Mācībās kā starptautiskie novērotāji ir klātesoši Polijas Valsts aizsardzības dienesta (SOP) pārstāvji.
Mācībās ir iesaistītas trīs Latvijas institūciju specvienības: Valsts policijas pretterorisma vienība OMEGA, NBS Speciālo uzdevumu vienība un Valsts robežsardzes speciālo operāciju dienests “Sigma”. Savukārt cietušo un ķīlnieku lomas mācību ietvaros atveido Valsts robežsardzes koledžas kadeti.
Lai veicinātu operatīvo dienestu Latgales reģiona struktūrvienību gatavību rīkoties terora akta gadījumā, VDD 16.septembrī Daugavpilī reģionālo struktūrvienību pārstāvjiem rīkoja informatīvu semināru par reaģēšanas pamatprincipiem, savukārt 17.septembrī – tā dēvētās galda mācības.
Saistībā ar mācību norisi 23.septembrī Daugavpilī būs vērojama pastiprināta operatīvo dienestu un citu transportlīdzekļu pārvietošanās, kā arī notiks helikopteru zemie pārlidojumi. Dienests aicina pret mācībām izturēties ar sapratni, jo to galvenais rīkošanas mērķis ir sabiedrības drošības stiprināšana. Mācību laikā Daugavpilī ir ieviesti lokāli satiksmes ierobežojumi, vienlaikus nodrošinot apvedceļus.
Reģionālo pretterorisma mācību ciklā VDD 2024.gadā pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos rīkoja Vidzemes reģionā, Valmierā (“Wolmar 2024”), 2023.gadā – Zemgales reģionā, Jelgavā (“Mītava 2023”), savukārt 2022.gadā – Kurzemes reģionā, Liepājā (“Liedags 2022”).
VDD Latvijā ir vadošā iestāde pretterorisma jomā, kas koordinē valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu pretterorisma prevencijas vai reaģēšanas pasākumos iesaistīto institūciju darbības pretterorisma jomā.
Terorisma draudu līmenis Latvijā patlaban ir zems, un VDD rīcībā esošā informācija neliecina, ka tuvākajā laikā situācija varētu mainīties.