Skaistākā Latvijas pilsēta atkal pārsteidz: zelta rudens gleznainajā Ogrē

Kāds laiks gaidāms nedēļas pēdējā dienā? Sinoptiķu prognozes nav ļoti iepriecinošas 0

LETA
18:33, 1. novembris 2025
Ziņas Dabā

Nedēļa noslēgsies ar pelēku un mitru dienu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Reklāma
Reklāma
Mājas
12 cilvēku ieradumi, kas šķiet ārprātīgi kaitinoši suņiem – veterinārārsti īpaši izceļ desmito
No 1.novembra jauni noteikumi depozīta dzērienu iepakojumu nodošanā: kā tie ietekmēs tavu maciņu?
Kokteilis
Šis ir jūsu mēnesis! 3 zodiaka zīmes, kas novembrī peldēsies naudā
Lasīt citas ziņas

Nakts uz svētdienu būs mākoņaina, tomēr vietām debesis skaidrosies. Nakts otrajā pusē un rīta stundās rietumu un arī vietām centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, un dažviet austrumos gaidāmas miglas veidošanās. Gaiss atdzisīs līdz +3…+8 grādiem.

Arī galvaspilsētā mākoņu netrūks un rīta stundās iespējams neliels lietus vai smidzināšana. Dominēs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš. Termometra stabiņš noslīdēs līdz +6…+7 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Daudzi cilvēki regulāri pamostas 4 no rīta. Ir vairāki iemesli, kāpēc tas notiek
“Banda no 8 necilvēkiem smagi piekāva jaunieti” – Rīgas centrā noticis brutāls uzbrukums
VIDEO. Meža zvēri pārsteidz maratona skrējējus – sportisti spiesti dalīt trasi ar briežu baru

Diena joprojām būs mākoņaina, un neliels lietus un smidzināšana gaidāma galvenokārt valsts ziemeļu daļā. Dienas otrajā pusē dažviet Latvijas rietumu un centrālajos rajonos sāks veidoties migla. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6…+11 grādiem.

Rīgā diena būs pelēcīga un brīžiem gaidāms neliels lietu, smidzināšana. Saglabāsies pārsvarā lēns dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra sasniegs +8…+10 grādiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Sarkanais paklājs Ziemassvētku salā: sākusies krabju ikgadējā migrācija
VIDEO. Viesuļvētru mednieki ielido “Melisas” acī – Jamaika gatavojas īpaši postošam triecienam
VIDEO. “Viņš varētu būt labs pirmās palīdzības instruktors!” Soctīklotāji sajūsmā par lāci, kurš mēģina “atdzīvināt” atkritumu tvertni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.