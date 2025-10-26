VIDEO. “Viņš varētu būt labs pirmās palīdzības instruktors!” Soctīklotāji sajūsmā par lāci, kurš mēģina “atdzīvināt” atkritumu tvertni 0

23:23, 26. oktobris 2025
Ziņas Dabā

ASV, Aļaskā, kāds īpaši enerģisks lācis kļuvis par interneta zvaigzni pēc tam, kad mēģināja uzlauzt “lāču drošu” atkritumu tvertni, taču beigu beigās izskatījās, it kā dzīvnieks sniegtu tai pirmo palīdzību – veicot sirds masāžu.

Notikumu 14. oktobrī nofilmēja vietējais iedzīvotājs Džastins Prakss, kurš no rīta bija izlaidis ārā savu suni. Suns sācis nikni riet, un, kad Prakss paskatījās ārā, viņš ieraudzīja lāci, kas skrēja pāri pagalmam un tad metās pie atkritumu tvertnes, spiežot to ar abām priekšķepām pie zemes.

“Kad izlaidu suni, viņš sāka traki riet. Izbāzu galvu ārā un ieraudzīju lāci, kuru suns bija izbiedējis. Tad tas nolēma izmēģināt spēkus ar mūsu lāču drošo miskasti,” medijiem stāstīja Prakss.

Video redzams, kā lācis vairākkārt ar priekšķepā saspiespiež atkritumu konteineru, līdz galu galā padevās. Sociālo tīklu lietotāji par šo skatu nepalika vienaldzīgi.

“Lielisks reklāmas klips šīm miskastēm!” komentē viens.

“Elpo, nolāpīts, elpo!” joko cits.

“Lācis noteikti varētu būt labs pirmās palīdzības instruktors,” piebist nākamais.

Citi komentētāji gan atzina, ka, neskatoties uz lāča dusmām, viņš izskatījies “pārsteidzoši mīlīgs”.

