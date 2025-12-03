“Ticēt krievam? Pilnīgi bezjēdzīgi!” NBS majors skaidro, kādas problēmas patiesībā stāv Ukrainas ceļā uz miera garantijām 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors Jānis Slaidiņš komentē Putina paziņojumu par kara beigām un uzsver, ka Ukraina saskaras ar būtiskām problēmām drošības garantiju trūkuma dēļ.
Pirmā būtiskā problēma ir neskaidrība par reālām drošības garantijām Ukrainai, jo šobrīd tādu vienkārši nav. Tas, ko ASV saka – “mēs iedosim Ukrainai drošības garantijas, kad būs noslēgts miers” – Slaidiņš uzskata par tukšiem solījumiem, un norāda, ka ir jābūt zināmām konkrētām garantijām pirms papīra parakstīšanas, lai nākotnē izvairītos no kārtējās Krievijas agresijas.
Tāpat Slaidiņš uzskata, ka armijas samazināšana un kaut kādas krievu valodas problēmas ir Ukrainas iekšējā lieta. Šobrīd daudz tiek runāts par to, ka Ukrainai jāpiekāpjas, bet neviens nerunā par to, ka Krievijai vajadzētu nest atbildību par visu izdarīto.
Savukārt “miera plānā” ietvertās prasības var tikt izvirzītas tikai pret valsti, kura ir zaudējusi karu. Slaidiņš norāda, ka skatoties uz karti Ukraina tāda nav un tādā situācijā neatrodas.
Ukraina labi zina, ka neviens cits izņemot Trampu nevar panākt vienošanos par karadarbības iesaldēšanu. Eiropa šajā situācijā nespēlē nekādu lomu, izņemot paziņojumus par to, ka atbalsta ASV iniciatīvas. Priekš Krievijas Eiropa vispār netiek uzskatīta par “nopietnu spēlētāju”.
Putins nācis klajā ar kara beigu noteikumu: “Ukrainas karaspēkam ir jāatkāpjas no ieņemtajām teritorijām, tad kaujas beigsies. Ja neatkāpsies, tad Krievija to panāks ar spēku.”
Komentējot konfliktu ar Eiropu, Putins norādījis: “Ja eiropieši ir nobiedējuši savus pilsoņus un vēlas dzirdēt, ka mēs to nedarīsim un mums nav agresīvu plānu pret Eiropu, tad, lūdzu, mēs esam gatavi to fiksēt jebkādā veidā.”
Slaidiņš gan piebilst, ka viss, ko krievi jebkad agrāk ir “fiksējuši”, vienmēr ticis pārkāpts. “Ticēt krievam, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tas, ka nevar uzticēties, ir pierādījies jau gadsimtiem ilgi,” pauž Slaidiņš.