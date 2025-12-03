Vai WPC ir drošs materiāls lietošanai ārpus telpām? 0
Ārtelpām, piemēram, terasēm, balkoniem, dārziem un publiskajiem celiņiem, ir nepieciešami materiāli, kas ir pievilcīgi, izturīgi un droši. Pēdējos gados WPC jeb koka-plastmasas kompozīts ir kļuvis par vienu no iecienītākajām izvēlēm būvniecībā. Tā noturība pret laikapstākļiem, mūsdienīgais izskats un minimālās apkopes prasības padara to par pārliecinošu alternatīvu tradicionālajam kokam.
Tomēr rodas jautājums, cik drošs patiesībā ir WPC. Vai tas labi funkcionē mitrā, karstā vai citādi sarežģītā vidē? Vai to var uzticami izmantot vietās, kur uzturas bērni un mājdzīvnieki, vai vietās, kas ir mitras?
Kas ir WPC?
WPC jeb koksnes-plastmasas kompozīts, ko izgatavo Kompozits.eu ir mūsdienīgs inženiertehniskais materiāls, kas izgatavots apvienojot:
- Koka šķiedras vai koksnes milti;
- Termoplastiski polimēri (parasti HDPE vai PVC);
- Piedevas, piemēram, UV stabilizatorus, pigmentus, pret pelējuma līdzekļus un saķeres uzlabotājus.
Maisījums tiek karsēts, saspiests un veidots dēļos, ko parasti izmanto:
- Terasēm un klājiem;
- Žogiem;
- Fasādes apšuvumam;
- Āra mēbelēm;
- Dekoratīviem elementiem.
WPC dēļi apvieno koka dabisko izskatu ar plastmasas izturību un mitrumizturību, radot ilgstošu un viegli kopjamu risinājumu gan dzīvojamai, gan komerciālai videi.
Kādas ir galvenās WPC priekšrocības?
Pirms pievērsties drošības aspektiem, ir svarīgi saprast, kāpēc WPC ir ieguvis popularitāti visā pasaulē:
- Izturība pret mitrumu un laikapstākļiem – atšķirībā no koka, WPC neuzsūc mitrumu un neuzbriest, nepūst un nedeformējas;
- Zema apkopes nepieciešamība – nav nepieciešama krāsošana, eļļošana vai lakošana;
- Augsta izturība – WPC dēļi var kalpot 15–30 gadus atkarībā no kvalitātes, klimata un uzstādīšanas;
- Vienmērīgs izskats – WPC laika gaitā nešķeļas, neplaisā un neveidojas raupjās mala;.
- Videi draudzīga izvēle – daudzos WPC izstrādājumos tiek izmantota pārstrādāta koksne un plastmasa, samazinot ietekmi uz vidi.
Vai WPC ir drošs materiāls lietošanai ārpus telpām?
Neslīdošs materiāls: drošs staigāšanai pat mitrā laikā
Viens no svarīgākajiem drošības apsvērumiem attiecībā uz grīdas segumu grīdām, ap baseiniem un ieejas zonām, ir neslīdošs materiāls. Lielākajai daļai augstas kvalitātes WPC dēļu ir teksturētas vai rievotas virsmas, neslīdoši pārklājumi vai integrēti šķiedru raksti. Šīs īpašības uzlabo saķeri, un samazina slīdēšanas risku pat mitrā stāvoklī.
Nav šķembu vai asu malu
Kokam laika gaitā var veidoties šķembas, kas ir bīstamas bērniem, mājdzīvniekiem un ikvienam, kas staigā basām kājām. WPC nemēdz deformēties, pateicoties tā kompozītmateriāla struktūrai. Tā virsma saglabājas gluda, vienlaikus nodrošinot saķeri.
Tas padara WPC par lielisku izvēli:
- Ģimenēm;
- Rotaļu laukumiem;
- Publiskām vietām.
Ugunsdrošības apsvērumi
WPC daļēji ir izgatavots no plastmasas, tāpēc tas nav pilnībā ugunsdrošs, taču lielākā daļa mūsdienu WPC izstrādājumu atbilst ES ugunsdrošības standartiem un tas izplata uguni lēnāk nekā dabīgais koks. Augsta riska zonām izvēlieties dēļus ar paaugstinātu ugunsdrošības pakāpi.
UV stabilitāte un izturība pret izbalēšanu
Saules gaismas iedarbība vājina daudzus materiālus, taču labas kvalitātes WPC satur UV stabilizatorus, kas novērš pārmērīgu izbalēšanu, samazina siltuma absorbciju un saglabā konstrukcijas izturību. Tas veicina ilgtermiņa drošību, jo dēļi nekļūst trausli un nezaudē integritāti tik ātri kā neapstrādāta koksne vai zemākas kvalitātes plastmasa.
WPC ir viens no drošākajiem un praktiskākajiem materiāliem, ja izvēlēti kvalitatīvi dēļi un ievērota pareiza uzstādīšana. Šis materiāls nepūst, neuzsūc mitrumu un nezaudē formu, tādēļ ir uzticams risinājums terasēm, balkoniem, celiņiem un dārza zonām. Teksturēta, neslīdoša virsma nodrošina drošību arī mitrā laikā, bet gluda struktūra novērš šķembu un asu malu veidošanos, kas īpaši svarīgi ģimenēm ar bērniem un mājdzīvniekiem.
Kopumā WPC ir droša, izturīga izvēle, kas piemērota gan privātām, gan publiskām zonām. Izvēloties uzticamu ražotāju un atbilstošu produktu klasi, tas spēj nodrošināt komfortu un drošību daudzu gadu garumā.