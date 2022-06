Kaitīgie un bīstamie lielie meži uz mūsu planētas. Ar ko tie apdraud?

Foto: SHUTTERSTOCK

Nesen organizācija UNESCO nāca klajā ar mazliet pārsteidzošu paziņojumu, nosaucot 10 lielus meža masīvus, kas iekļauti tā dēvētajā Pasaules mantojuma sarakstā, kas diemžēl izdala vairāk oglekļa, nekā uzņem, un tāpēc tie ir ārkārtīgi bīstami visas planētas klimatam. Turklāt nopietna analīze uzrādot, ka šī tendence turpmākajos gados ne tikai turpināsies, bet arī pieaugs, skarot aizvien vairāk mežu masīvu.

Zināms, ka UNESCO mežu objekti ir milzīga oglekļa banka, ko veido masīvi, kas apjoma ziņā divkārt pārspēj, piemēram, Vācijas teritoriju. Un tajos ir tāds oglekļa daudzums, kas ekvivalents visiem Kuveitā iegūstamās naftas krājumiem. Un pētnieki jutās patiesi satriekti, uzzinot pirmās zinātniskās analīzes rezultātus saistībā ar izplūdes gāzēm, kuras izdala un uzņem šie objekti.

247 iecirkņos veiktā oglekļa krājumu izmaiņu analīze atklājusi, ka 166 no tiem ir vērtējami kā uzņēmēji, savukārt palikušie 81 ir praktiski neitrāli. Kopumā ņemot, šie objekti uzņēma no atmosfēras un uzglabāja 190 miljonus tonnu oglekļa gadā, kas esot ekvivalents aptuveni pusei Britānijas radīto izmešu no izrakteņu degvielas iegūšanas.

UNESCO ziņojumā uzsvērts, ka viena no lietām, kas īpaši piesaistījusi speciālistu uzmanību, esot meža ugunsgrēku sekas. Atsevišķi iecirkņi izrādījās oglekļa izmetēji viena vai vairāku ugunsgrēku dēļ, taču tie bijuši tik ļoti intensīvi, ka bijuši pielīdzināmi atsevišķu valstu kopējiem gada izmešiem. Un tas lielā mērā veido noslēgto loku: līdz ar globālo sasilšanu aizvien vairāk palielināsies arī mežu ugunsgrēki. Un – jo vairāk ugunsgrēku, jo vairāk ogļskābās gāzes. Savukārt, jo vairāk ogļskābās gāzes, jo vairāk turpinās palielināties vidējā temperatūra…

Lūk, kāds ir lielo mežu masīvu, kas ir oglekļa izmešu avots, “ANTITOP 10”:

Tropiskais lietus mežs Sumatrā (Indonēzija)

Rezervāts Rio–Platano (Hondurasa)

Josemiti nacionālais parks (ASV)

Votertorna–Gleišerta parks (Kanāda un ASV)

Mahondžvas kalni (Dienvidāfrika)

Kinabalu parks (Malaizija)

Rezervāts “Ubsunurskaja kotlovina” (Krievija un Mongolija)

Lielā kanjona rezervāts (ASV)

Zilie kalni (Austrālija)

Nacionālais parks “Morn–Truā–Piton” (Dominika)