20:15, 18. novembris 2025
Kāda TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītāja izteica bažas par saviem novērojumiem saistībā ar automašīnu kustību apļveida krustojumos — apļi ir apstādīti ar visādiem krāšņumaugiem un krūmiem. “Ja ir četras iebrauktuves, aplis nav pārskatāms — es nemaz neredzu, kas brauc iekšā, citi vispār ielido,” viņa sacīja, rezumējot, ka šādus krāšņumaugus vajadzētu vispār stādīt parkos.

Šo jautājumu komentēja Jānis Vanks, Drošas braukšanas skolas vadītājs: “Godīgi sakot, mēs varam atrast diezgan daudz nepilnību, nejēdzību un dīvainu risinājumu mūsu satiksmē — runājot ne tikai par Rīgu, bet arī par visu Latviju.”

Viņš atzīst, ka reizēm pats sev uzdod jautājumu, kāpēc šur vai tur kaut kas ir iestādīts vai arī uzlikta kāda gaismas kaste vai reklāmas stends, kas patiesībā pasliktina luksoforu redzamību, piemēram. “Nejēdzības mums ir diezgan daudz! Pat nezinu, ko darīt — vaicājiet atbildīgajām instancēm,” piebilst Vanks.

Vēl viens jautājums — cik droši ir izbraukt no apļveida krustojuma no kreisās joslas pa taisno nepieciešamajā joslā. “Tas ir tāds sāpīgs jautājums. Piemēram, Lietuvā ir ļoti daudz šādu apļveida krustojumu, un tur starp joslām ir tādas kā apmalītes, kas ļauj izbraukt tikai tur, kur tas paredzēts. Tas ir normāli!”

“Vispār apļveida kustība Latvijā — vai nu tā ir sākusies par vēlu, vai arī mums vienkārši nav šīs kultūras, kā izbraukt apļveida krustojumos,” norāda speciālists, atzīstot: “Šausmīgus skatus var redzēt ik rītu, piemēram, Lubānas aplī, kur katrs izpildās tā, kā nu viņam sanāk!”

