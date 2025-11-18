Uz Vidzemes šosejas 10 minūšu laikā divas avārijas: iesaistīts pasažieru autobuss, smagais un četras automašīnas 13
Otrdien divās avārijās uz Vidzemes šosejas cietuši seši cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Bagdone.
Otrdien ap plkst. 12.20 Valsts policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu Līgatnes pagastā, kur uz Vidzemes šosejas bija notikusi kravas automašīnas un pasažieru autobusa sadursme. Negadījumā cieta trīs personas, no kurām divas no hospitalizācijas atteicās, bet viena tika nogādāta medicīnas iestādē. Valsts policija skaidro negadījuma apstākļus.
Savukārt pēc desmit minūtēm Valsts policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu vien aptuveni kilometru no iepriekšminētā negadījuma vietas, kur notika četru automašīnu – “Volkswagen”, “Audi”, “Renault” un “Volvo” sadursme. Negadījumā cieta trīs personas, kuras tika nogādātas medicīnas iestādē. Valsts policija skaidro negadījuma apstākļus.
Divu avāriju dēļ ierobežotā satiksme uz Vidzemes šosejas ir atjaunota, informēja Valsts policijas pārstāve.
Kā vēstīts, ceļu satiksmes negadījuma dēļ bija pilnībā bloķēta viena braukšanas josla uz Vidzemes šosejas Cēsu novada Līgatnes pagastā.
Savukārt vien aptuveni kilometru tālāk citā ceļu satiksmes negadījumā iesaistītas četras vieglās automašīnas.
Par notikušo vietnē “Facebook” vēsta arī profils “Wanema”: “Šodien, 18. novembrī, “Wanema Line” autobuss, veicot reisu Rīga SAO – Balvu AO, nonāca ceļu satiksmes negadījumā netālu no Augšlīgatnes. Negadījumu izraisīja kravas automašīna, kas izslīdēja no savas braukšanas joslas un frontāli sadūrās ar pretī braucošo autobusu.
Viens pasažieris ir hospitalizēts, autobusa vadītāja stāvoklis tiek novērots, savukārt pārējie pasažieri negadījumu pārdzīvojuši bez nopietniem ievainojumiem.
Šis notikums atgādina par bīstamību, ko rada sarežģītie laikapstākļi.
Ceļi ir īpaši slideni — lūdzu, esiet piesardzīgi, ievērojiet drošu distanci un pielāgojiet braukšanas ātrumu situācijai uz ceļa.
Rūpēsimies par savu un citu drošību!”