Publicēti biedējoši dati par “ieroci”, kas katru gadu Krievijā iznīcina vairāk nekā 10 tūkstošus cilvēku 0
Krievijas iedzīvotājus iznīcina ne vien karš, bet arī lēts un bīstams alkohols – šādu satraucošu informāciju publicējis Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienesta preses dienests.
Katru gadu Krievijā, kā ziņo Dialog.ua, no saindēšanās ar alkoholu mirst vairāk nekā 10 000 cilvēku, un šis skaits turpina pieaugt, jo valstī strauji attīstās lētā, bieži vien nelegālā alkohola tirgus.
Spriežot pēc publicētajiem datiem, 2025. gadā Krievijā reģistrēti vairāki masveida saindēšanās gadījumi, kuru iznākums bijis letāls. Saratovas apgabalā šogad miruši 126 cilvēki, Ļeņingradas apgabalā – 49 cilvēki. Saistībā ar šo gadījumu aizturēti vairāk nekā 10 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par nelegāla alkohola ražošanu un izplatīšanu.
Zemu ienākumu dēļ daudzi Krievijas iedzīvotāji izvēlas nevis kvalitatīvu alkoholu, bet gan lētus pakaļdarinājumus, kas bieži ir bīstami dzīvībai. Ukrainas izlūkdienests norāda, ka pieaug arī mājās ražotā alkohola apjomi.
Tikai 2025. gadā alkohola ražošanai paredzēto aparātu pārdošanas apjoms Krievijā pieaudzis par 37%. Tiek lēsts, ka šobrīd Krievijā ir ap 2,5 miljoniem šādu ierīču, bet mājas brūvējumi veido aptuveni 20% no stiprā alkohola tirgus.
Nesen Krievijā pieņemts likums, kas paredz stingrāku metanola aprites regulējumu – tostarp prasību mēneša laikā iznīcināt konfiscētās vielas, lai novērstu to atgriešanos tirgū caur korumpētiem policijas darbiniekiem.
Tomēr Ukrainas izlūkdienests uzsver, ka šis solis neizskauž problēmas sakni, kas slēpjas sistēmiskā korupcijā un sabiedrības nabadzībā.
Krievijas vara regulāri palielina alkohola cenas, oficiāli skaidrojot to kā rūpes par sabiedrības veselību. Taču, kā norāda izlūkdienests, patiesais mērķis ir budžeta papildināšana.