Dramatiskā video epizodē, kas filmēta netālu no Sietlas, ASV, kāds ronis pēdējā brīdī izglābis sev dzīvību, uzlecot uz nelielas laivas, lai izbēgtu no vismaz astoņu orku vajāšanas.

Savvaļas dzīvnieku fotogrāfe Šarveta Drukere atradās uz nelielas laivas, kad pamanīja orku baru. To kustības — koordinēti uzbrukuma manevri un spēcīgi astes sitieni — liecināja, ka orkas devušās medībās.

Drukere no attāluma ieraudzīja roni, kas izmisīgi centās tikt prom. Vienā no kadriem ronis redzams izlecam virs ūdens, un fotogrāfei šķita, ka tā ir dzīvnieka pēdējā sekunde.

Kad orkas jeb zobenvaļi pietuvojās laivai, kļuva skaidrs, ka tās joprojām vajā roni. Dzīvnieks izlīda no ūdens un uzrāpās uz laivas aizmugurējās peldplatformas pie motora — izmantojot to kā glābšanās plostu.

Saskaņā ar savvaļas dzīvnieku aizsardzības noteikumiem laivas dzinējs tika izslēgts, lai neapdraudētu orkas. Nedrīkstēja arī pieskarties vai jebkādā veidā iejaukties roņa rīcībā, tāpēc Drukere vienkārši sākusi filmēt.

“Nabaga radībiņa… Tu esi drošībā, paliec šeit, draudziņ,” viņa dzirdama sakām video, kamēr ronis skatās uz viņu.

Taču orkas tā nevienkārši nepadevās. Tās sāka kratīt laivu, mēģinot radīt viļņus, lai ronis iekristu atpakaļ ūdenī. Drukeres uzņemtajā video redzams, kā plēsēji rindojas un ienirst ūdeni, radot pakāpeniskas “viļņošanās kustībās” — medību taktika, ko zinātnieki dokumentējuši jau kopš 1980. gadiem, vēsta “DailyMail”.

Ronis vismaz vienu reizi iekrita ūdenī, taču spēja atkal uzrausties atpakaļ. Pēc aptuveni 15 minūtēm orkas beidzot padevās un aizpeldēja.

Fotogrāfe veiksminieku-roni nogādāja tuvāk krastam, kur tas noleca no laivas un devās tālāk savās gaitās.

