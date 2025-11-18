Centies notievēt? Karija ēdienos ir kāda īpaša garšviela, kas to palīdzēs izdarīt 0
Garšviela, ko bieži izmanto karijos, var palīdzēt saglabāt slaidu figūru, liecina jauns pētījums, par ko vēsta “Daily Mail”.
Melnās ķimenes regulāri tiek pievienotas indiešu ēdieniem, lai pastiprinātu garšu un piešķirtu krēmīgajiem mērces ēdieniem papildu bagātīgumu.
Tagad pētnieki ir atklājuši, ka tās dara vairāk nekā tikai garšo labi – šķiet, ka tām piemīt arī pretaptaukošanās veicinošas īpašības.
Kliniskajā pētījumā noskaidrots, ka šī sastāvdaļa var kavēt taukaudu šūnu veidošanos un uzlabot holesterīna līmeni. Zinātnieki norāda, ka to varētu izmantot kā “funkcionālu pārtiku”, lai novērstu ar hronisku lieko svaru saistītas slimības.
“Mūsu atklājumi sniedz svarīgu ieskatu par melno ķimeņu sēklu potenciālo izmantošanu kā dabisku līdzekli aptaukošanās profilaksei,” teica pētnieki.
“Bija ļoti patīkami redzēt, kā melnās ķimenes klīniski demonstrē reālas, mērāmas asins lipīdu līmeņa samazināšanas iedarbības.”
Komanda norāda, ka rezultāti ir tik daudzsološi, ka tagad viņi vēlas izpētīt, vai šī sastāvdaļa varētu palīdzēt pacientiem ar cukura diabētu kontrolēt insulīna rezistenci. Pētījumā, ko veica Osaka Metropolītiskās universitātes pētnieki Japānā, piedalījās 42 dalībnieki ar paaugstinātu holesterīna līmeni.
Noskaidrots, ka tie, kuriem tika lūgts ikdienā patērēt 5 g – aptuveni ēdamkaroti – melno ķimeņu pulvera astoņu nedēļu laikā, uzrādīja būtisku samazinājumu triglicerīdu (tauku), “sliktā” holesterīna un kopējā holesterīna līmenī, salīdzinot ar kontrolgrupu. Tajā pašā laikā “labā” holesterīna līmenis palielinājās.
Šādi uzlabojumi saistīti ar zemāku sirds problēmu un priekšlaicīgas nāves risku, norāda zinātnieki.
Pētnieki veica arī šūnu eksperimentus, lai izprastu iesaistītos procesus.
Noskaidrots, ka melno ķimeņu ekstrakts kavē adipogenezi – taukaudu šūnu veidošanos un nobriešanu.
“Šis pētījums liecina, ka melno ķimeņu sēklas ir noderīgas kā funkcionāla pārtika aptaukošanās un ar dzīvesveidu saistītu slimību profilaksei,” sacīja profesore Akiko Kodžima-Juasa.
Šī sastāvdaļa tradicionālajā medicīnā jau ilgu laiku tiek izmantota savas antioksidantu un pretiekaisuma iedarbības dēļ. “Ceram veikt ilgtermiņa un lielāka mēroga klīniskos pētījumus, lai izpētītu melno ķimeņu ietekmi uz metabolismu,” piebilda profesore Kodžima-Juasa.
“Mēs īpaši interesējamies par tās ietekmi uz insulīna rezistenci cukura diabētā un iekaisuma marķieriem.”
Liels pētījumu pārskats, kas publicēts 2021. gadā, raksturoja melnās ķimenes kā “brīnumzāles”, pateicoties to spējai samazināt iekaisumu, stiprināt imunitāti, veicināt šūnu izdzīvošanu un uzlabot metabolismu.
Papildu karijam tās bieži izmanto maizes izstrādājumu, rīsu ēdienu, zupu un salātu garšas buķetei.