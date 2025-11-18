“Latvija nav pelnījusi neatkarību.” Sieviete skarbi izsakās par Latviju un sadusmo tautiešus 29
Vai politiķu (ne)izdarības ir pietiekošs iemesls, lai uzskatītu, ka Latvija nav pelnījusi neatkarību?
“Pēc vakardienas TV vakara pārraižu noskatīšanās mani pārņēma tik drausmīga doma, ka Latvija nav pelnījusi neatkarību. Nerakstīju, jo domāju, ka pāries… Nepāriet… Šī drausmīgā arogance, visatļautība, nesodāmības sajūta, ka nu jau vairs nav kur tālāk…,” sociālajā vietnē X raksta Inga.
Viņa turpina savu domu: “Var uzrakstīt, jo jau cik gadus tauta turpina balsot par tiem pašiem, kam ir pilnīgi nospļauties uz viņiem… Viņi jau sejā ņirgājas – norakstot tādu parādu, mainot tādus likumus, ka tikai paši var palikt pie varas un bīdīt nākamās rebes.
Mēs spļaujam Dievam sejā.
Mums ko vecvecāki un vecāki tik nav pārdzīvojuši, bet šeit – davai, šo visu sagraujam n**ig…”
Skaļie izteicieni dienas laikā guvuši plašu rezonansi – tvīts skatīts teju 20 reižu. Daudzi komentāros izsaka arī savas domas:
“Šī nu gan ir pretīga muldēšana. Ko nozīmē “nav pelnījusi”? Ej un izdari labāk. Kaut vai kādu mazumiņu. Iepriekšējās paaudzes ir gājušas kariem, pretīgām okupācijām cauri, lai mēs šobrīd dzīvotu brīvā un nebūt ne tik sliktā Latvijā. Šitā īdēt ir vīzdegunīgi,” priecīgs nav Ģirts.
“Nu, nu. Latvija nav “Škoda”, par kuru priecāties vienu gadu un sapīkt otru, jo kaut kas grab. Pašiem sava valsts ir daudz svarīgāk par bāriņu politiķu, kuri nāk un iet. Pašiem katru dienu valsts jābūvē. Tas ir praktiskais patriotisms – ko tu dari, kad neviens neskatās,” skaidro Ernests.
“Šis tvīts, ļoti iespējams, tiks rādīts Kremļa propagandas kanālos. “Paldies!”” satraukts ir Jānis.
“Latvija ir pelnījusi neatkarību pat vairāk, nekā viens otrs politiķis ir pelnījis linča tiesu,” uzskata Nauris.
“Domā, ko runā, Latvijas neatkarība ir liktenis, jo citādi nevar izskaidrot, kā vairāk nekā 100 gadus atpakaļ situācijā pret pārspēku gan no Bermonta armijas puses, gan sarkano krievu armijas puses, spītējot visam, latvieši izcīnīja neatkarību, ar prātu to neaptvert, bet tam bija būt,” pauž Kaspars.
“Nejūties pelnījusi brīvību, jo daži ir kretīni un zagļi? Laikam nekad nespēšu uztvert sakarību starp šīm divām lietām,” nesaprašanā ir Agnija.
“Kā var kaut ko tādu uzrakstīt?! Tas, ka valdībā notiek totālais vājprāts un visatļautība, nenozīmē, ka jārunā, ka tāds… Orkastānā šobrīd skan aplausi par tādu murgu…,” skarbs ir Mārcis.