“Visiem griežam, bet sev atstājam…” Saeimas budžets: vai parlaments dzīvos kā niere taukos? 0
Vai nākamā gada valsts budžetā ir kādas ietaupījumu pozīcijas – šo jautājumu TV24 raidījumā “Ziņu TOP” uzdeva Sarmītei Ābramai. “Mēs uzklausījām Saeimas administrāciju. Jautājām tieši ministrijām par kategoriju “preces un pakalpojumi”, jo tieši tās ir vietas, kur samazināt izdevumus,” atzīst politiķe.
Saeimas jaunā administrācija, kas darbu sāka pirms gada, jau toreiz veica diezgan daudz efektivizācijas pasākumu, piemēram, samazināja autoparku un degvielas patēriņu – kopā par 160 000 eiro līdz 80 000 eiro, skaidro Ābrama. Tomēr viņa atzīst, ka Saeimas izdevumiem ir pieaugums par 2,1 miljonu eiro gadā.
“Daļa Saeimas ēku nav sevišķi labā stāvoklī – renovācijas darbi pagaidām nesāksies, bet uzturēšanas darbi būs ar zināmām izmaksām, lai tur neiebrūk griesti vai grīdas; tāpat plānots pilnveidot IT sistēmas,” tie ir tēriņi, no kuriem nav iespējams atteikties.
Runājot par sadarbībām un starptautiskajiem pasākumiem nākamgad, politiķe prāto: “Vai tiešām nevarēja ietaupīt no esošā budžeta, samazinot, piemēram, komandējumu dalībnieku skaitu? Par šo uzklausījām administrāciju, bet noteikti ir vērts pajautāt prezidijam.”
Ābrama arī uzskata, ka ir jāpārvērtē prezidiju atbalstošā personāla skaits un tas, cik daudzi no tiem dodas līdzi delegācijām no Saeimas pārstāvjiem: “Ir, kur taupīt! Protams, ir neatliekamas vajadzības, bet vajadzētu turpmāk vērtēt, vai nevarētu atteikties, piemēram, no īres dzīvokļu izmaksām un to vietā izmantot Saeimas viesnīcu, kā tas ir Francijā un Dānijā.”
Administrācija par šo nav gatava runāt, par to būs jārunā ar prezidiju: “Kopumā šis 2,1 miljona eiro Saeimas gada budžeta pieaugums neapmierināja deputātus – visiem griežam, bet sev atstājam. Daļa ir attaisnots pieaugums, daļa ir samazinājums, kas veikts iepriekšējos gados, bet daļa ir vēl, ko pārskatīt,” rezumē politiķe.