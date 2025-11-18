Latviju pārņēmusi interneta apokalipse – nestrādā lielākie portāli, problēmas skar neskaitāmus cilvēkus 25
Sanija Bērziņa

FOTO: LA.LV
Sanija Bērziņa
14:21, 18. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Šodien ap 13.30, verot vaļā dažādus portālus un aplikācijas, neskaitāmi cilvēki pretī ieraudzīja error paziņojumu. Tādejādi viņiem pieeja pie sev vēlamā un pierastā satura bija liegta.

Diemžēl problēmas skāra arī mūs, LA.LV. Aktuālās ziņas vairs nebija pieejamas nevienam – ne lasītājiem, ne arī mums, redakcijai. Tādu pašu problēmu novērojām ar portāliem “Delfi”, “LSM” un vietni “Inbox”. Arī dažādos ārzemju portālos un vietnēs līdzīgi. Piemēram, portālu “Unian” bija iespējams atvērt, bet error bija pie visām bildēm – tās bija baltas ar jautājuma zīmi vidū. Tāpat populārajai vietnei “X” – atvērt to varēja, bet no satura ne miņas. Kādu brīdi pēc 13.30 vairāki portāli “atleca”, bet pēc brīža atkal nebija pieejami. Šāda situācija turpinājās aptuveni līdz plkst. 16.30.

Par globālajām problēmām raksta arī medijs “Independent”.

“Cloudflare” ir interneta infrastruktūras uzņēmums, kas nodrošina daudzas galvenās tehnoloģijas, uz kurām balstās mūsdienu tiešsaistes pieredze. Tas ietver rīkus, kas aizsargā vietnes no kiberuzbrukumiem un nodrošina to pieejamību arī pie liela datplūsmas apjoma.

“”Cloudflare” ir informēts par problēmu, kas potenciāli ietekmē vairākus klientus, un pašlaik to izmeklē,” teikts uzņēmuma jaunākajā atjauninājumā. “Tiks sniegta papildu informācija, tiklīdz tā būs pieejama.”

Tīmekļa vietne “Down Detector”, kas seko līdzi pārtraukumiem interneta pakalpojumos, arī pati tika skarta tehnisko problēmu dēļ. Taču, kad tā tomēr ielādējās, tā rādīja strauju ziņojumu skaita pieaugumu.

Skartie lietotāji redzēja paziņojumu, ka ir notikusi “iekšēja servera kļūda “Cloudflare” tīklā”. Tajā tika lūgts mēģināt vēlreiz pēc dažām minūtēm.

IT speciālists komentē, ka “Cloudfare” ir globāls, milzīgs un jaudīgs tīkls. To izmanto puse interneta lapu tieši aizsardzībai pret DDoS (kiberuzbrukumiem). Un arī, lai uzlabotu lapas ātrdarbību. Sanāk, ka pati aizsardzība ir “beigta”.

Aģentūrai LETA informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā “Cert.lv” uzsver, ka tas nekādā veidā nav mērķēts uzbrukums tieši Latvijai. Traucējumi ir globāli un to rašanās un ietekme vēl tiek skaidrota “Cloudflare” pusē.

“Cert.lv” novēro, ka resursu darbība šobrīd pakāpeniski tiek atjaunota.

“”Cloudflare” ir informēts par šo lietu, kas potenciāli ietekmē daudzus klientus, un veic tās izmeklēšanu,” paziņoja tīmekļa infrastruktūras uzņēmums.

Traucējumi radušies arī vietņu “Spotify” un “ChatGPT” darbībā, nav piekļuves vairāku ukraiņu mediju, arī “Ukrainska pravda” un “Hromadske”, kā arī Rīgā bāzētā krievu medija “Novaja gazeta Jevropa” vietnēm.

Par pieslēguma problēmām ziņo lietotāji ASV, Austrālijā, Ēģiptē, Indijā, Turcijā un Vācijā.

Jau pēc pirmo ziņu parādīšanās par darbības traucējumiem “Cloudflare” pavēstīja, ka klientu vietnes darbību atsāk, tomēr var sastapties ar problēmām.

