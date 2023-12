Foto: Shutterstock

Autors: Andris Ozoliņš, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Tīra grīda mājas ieejas zonā ir zīme, ka saimniece rūpīgi seko kārtībai. Lai to panāktu, nav nepieciešams visu laiku mazgāt grīdas. Tas prasa gan laiku, gan piepūli.

Gudras saimnieces no senlaikiem lieto preventīvu grīdu glābšanas līdzekli, kas iekštelpas pasargā no dubļiem, gružiem un putekļiem. Efektīvais palīgs ir speciāls tepiķītis jeb kājslauķis, kura galvenais uzdevums ir no apaviem savākt dažādus netīrumus – putekļus, smiltis, dubļus, sniegu un mitrumu.

Modernos kājslauķus izgatavo pēc speciālām tehnoloģijām un tiem ir paaugstināta spēja asimilēt mitrumu, kā arī īpaša izturība. Labi pārdomāta un atbilstoša kājslauķu izvēle palīdz uzturēt tīras telpas, pasargā grīdas segumus un samazina grīdas kopšanas izmaksas. Tāpat kājslauķim ir jābūt viegli mazgājamam. Kājslauķi ir universāli, pamatīgākie no tiem ir domāti mašīnām, kuras, uzbraucot uz kustīgiem ruļļiem, tiek vaļā no riteņu aplikumiem.

Trīs zonas

Mūsdienīgu kājslauķu sistēmu pēc funkcionālās nozīmes sadala trīs zonās – rupjo netīrumu, smalko netīrumu un mitruma savākšanai.

Pirmā ir ārējā zona, kur noder redeļu tipa kājslauķis ar cietu virsu. Tā ir bāzes sistēma pašu rupjāko netīrumu uztveršanai un savākšanai. Ja nepieciešams, kājslauķis tiek aprīkots ar apakšējo vannu netīrumu uztveršanai. Šajā gadījumā tai būs attiecīga uzbūve – bedre zem kājslauķa un redeles rāmis balstīsies vannas konstrukcijā. Šāda sistēma – režģis un bedre apakšā, kur savākties netīrumiem, – ir teju katrā privātmājā. Tāpat, kā reiz bija metāla skrāpis pie ieejas, uz kura tik parocīgi notīrīt dubļus no pazolēm.

Vanna ir praktisks risinājums netīrumu savākšanai pirms ēkas, kas tiek izmantots tirdzniecības centros, administratīvajās un biroju ēkās, veselības aprūpes un izglītības iestādēs. Vannām var būt īpaša sistēma ūdens novadīšanai notekcaurulēs.

Otrajā zonā smalkie netīrumi no apaviem tiek notraukti ar ripsa ieliktņiem. Trešajā zonā izmanto elastīgus tekstilveida tepiķa grīdas iesegumus mitruma un atlikušo netīrumu uztveršanai.

Tā kā lielākā daļa netīrumu tiek ienesti ēkā caur ieeju, profesionāli izveidota kājslauķu sistēma var samazināt netīrumu apjomu par 90%. Tiek lēsts, ka pirmās sistēmas ieviešana nodrošina netīrumu masas samazināšanu par 40%, divu zonu aizsardzība – par 70% un visu trīs zonu – par 90%. Speciālisti aprēķinājuši, ka tas ļautu divas trīs reizes samazināt uzkopšanas biežumu un ietaupīt līdz 65% no izdevumiem telpu uzkopšanai. Grīdas segums kalpos par 20% ilgāk un arī ilgāk saglabās glītu izskatu. Savs ieguvums ir arī veselībai – gaisā ir mazāk putekļu un uz tīras grīdas mazāks risks paslīdēt.

Kājslauķu veidi

Kājslauķus ar rupjām šūnām izvieto pirms ieejas ēkās. Tie aiztur sniegu, dubļus un ūdeni. Izgatavošanai izmanto tēraudu, alumīniju PVH un gumiju. Bieži sastopami kombinēti varianti, piemēram metāls ar gumiju un šķiedru. Tāds kājslauķis var noturēt 18 kg netīrumu uz 1 m2. Kājslauķus ar mazākām šūnām novieto vējtverī vai ārdurvju iekšpusē. Parasti izgatavo no PVH vai alumīnija ar gumijas ielaidumiem. Reizēm tos papildina arī šķiedru ielaidumi. Šāda tipa kājslauķi var noturēt 25% dubļu, kurus mājās ienes cilvēks.

Šķiedras kājslauķi aiztur ūdeni un putekļus. Tos izvieto dzīvojamo māju priekštelpās, hallēs, ofisu koridoros un tirdzniecības vietās. Izgatavošanas materiāls var būt dažāds, tomēr speciālisti iesaka kājslauķus uz gumijas pamatnes un poliamīda šķiedru. Tie ir izturīgi un var saturēt septiņus litrus ūdens un četrus kilogramus smilšu uz kvadrātmetru.

Moduļu tipa kājslauķi sastāv no atsevišķiem moduļiem, kurus viegli saliek kopā kā puzli. Parasti tā ir šūnu struktūra un paredzēti vētjtveriem un laukumiem pirms ieejas. Šā tipa moduļu priekšrocība ir tā, ka katru bojāto elementu var ātri nomainīt. Tos izgatavo vairākās krāsās no izturīgas un viegli tīrāmas plastmasas.

Kā izvēlēties

Izvēloties kājslauķi, jāņem vērā, kāda tipa telpām tas domāts. Savrupmājas hallē nederēs tas pats kājslauķis, kas stāvēs pie tirdzniecības centra. Vispilnīgāk no netīrumiem aizsargā visu trīs veidu kājslauķi. Sākumā apmeklētājs iet pāri rupjām tērauda restēm, tālāk pāri smalkākām restītēm un apavu galīgai attīrīšanai telpas iekšpusē ir saru tepiķis. Ļoti noslogotās vietās labāk izmantot tērauda vai alumīnija restes. Vājākai noslodzei var izmantot gumiju un PVH. Lai izvēlētos šķiedru kājslauķus, nepieciešams izrēķināt ieejas zonu. Kājslauķu novietojumam jābūt tādam, lai apmeklētājs veiktu pēc iespējas vairāk soļu pa attīrošo pārklājumu, kā minimums piecus vai sešus. Ja vējtvera izmēri ir nelieli, ieteicams paklājs, kas nosedz telpu pilnībā. Jo garāks ir kājslauķis, jo tas labāk attīrīs apavus.

Progresīvākie ražotāji rūpējas, lai kājslauķi taptu pēc iespējas videi draudzīgākā veidā. Piemēram, “Welcome” ieejas paklāju pamatkārtu ražo no pārstrādātām PET pudelēm. Pavedieni, ko izmanto vairumā ieejas grīdas segumu, tiek ražoti no pamestiem zvejas tīkliem, tā palīdzot samazināt esošo atkritumu apjomu un izvairīties no papildu piesārņojuma ražošanas procesā, informē SIA “Anitra” kājslauķu sistēmu projektu vadītāja.

Personalizētie kājslauķi

Firmas un saimnieki, kas vēlas no kājslauķa iegūt papildu bonusu, var pasūtīt uz tā izveidotu grafisku objektu kā logo, spēka zīmi, zīmējumu vai devīzi. Īpašo dizainu visbiežāk veido uz iekšējiem, trešās zonas paklājiem. Ienākot telpā, ciemiņš var, piemēram, spert kāju pāri veiksmes simbolam.

“Lai veiktu pasūtījumu, klientam nepieciešams sazvanīt uzņēmumu un aizsūtīt vēlamo skici. Kājslauķa cena var palielināties no 30 līdz 75% atkarībā no apdrukājamā kājslauķa izejmateriāla, krāsu daudzuma un zīmējuma sarežģītības,” informē Agrita Ziediņa, “Kājslauķu sistēmas” projektu vadītāja.

Viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā padarīt savu durvju paklājiņu mazliet dzīvespriecīgāku, ir nokrāsot to svītrainu. Tam būs nepieciešama līmlente, kuru jāpiespiež cieši pie paklājiņa, lai aiz tās neplūstu krāsa. Tad ar krāsas rullīšiem jāuzklāj divas kārtas akrila krāsas. Līmlenti var līmēt krustu šķērsu, lai radītu iespaidīgākus rakstus. Rakstu uz kājslauķa var izveidot arī pats, nolīmējot kājslauķi ar līmpapīru, var iegriezt kādu vēlējumu vai devīzi un tad nokrāsot ar akrila krāsu. Uzmanīgi krāso ar mazu krāsas rullīti, kad nožuvusi pirmā kārta, klāj otro. Kādu laiku uzraksts būs redzams, tomēr fabrikas veidotais būs košāks un ilglaicīgāks.

Tepiķu tīrīšana

Tepiķu maiņa un tīrīšana ir diezgan sarežģīta lieta. Pirmās un otrās zonas kājslauķus skalo ar augstspiediena ūdens strūklu. Arī iekšējos kājslauķus var mazgāt tāpat, tikai pirmajā reizē var pievienot nedaudz mazgājamo līdzekli. Tomēr šķiedroto kājslauķu apkope prasa lielas pūles, jo tie var iesūkt daudz ūdens. Segumu apkope prasa ilgu laiku un ne vienmēr ar to tiek galā nekvalificēti darbinieki.

Lai kājslauķis nezaudētu savu pievilcīgo izskatu, nepieciešamas profesionālas tīrīšanas iekārtas un speciālie līdzekļi. Uzņēmumā ar to var nodarboties strādnieks un tāpat būs nepieciešams vēl kāds kājslauķu komplekts, lai būtu ar ko aizvietot tīrīšanā esošo. Ar kājslauķu apkopi un nomaiņu nodarbojas specializēti uzņēmumi, piemēram, “Paklāju ekspresis”.