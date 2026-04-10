Aigars Kalvītis
Aigars Kalvītis
Foto. LETA © Evija Trifanova

Kalvītis: Nonāksim pie tā, ka vienkārši nebūs vairs degvielas 0

17:40, 10. aprīlis 2026
Šī nav pirmā reize, kad nafta ir tik dārga, bet nevar strādāt tirgū, kura spēles noteikumi mainās katras piecas minūtes. Ir jārīkojas ar instrumentiem, kas ir efektīvi, nevis populistiski – tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”, komentējot degvielas cenu tirgu, spriež A/S Latvijas gāze valdes priekšsēdētājs, savulaik arī ministru prezidents, Aigars Kalvītis. Pilna intervija ar Aigaru Kalvīti TV24 ēterā šovakar pl 21:03!

Sievietēm, kurām piemīt kāda no šīm 10 īpašībām, bieži ir lemts palikt vienām
Bagātība viņiem nav nejaušība! 4 zodiaka zīmes, kuru pārstāvji dzimuši greznai dzīvei
“Latvijā aug apjomīgs parazītu segments.” Izskan skarbs vērtējums par jauniešiem, kuri nedz strādā, nedz mācās
Kalvītis uzsver, ka drošība cilvēkiem vienmēr bijusi prioritāte numur viens, tāpēc, ja drošības nav, tad bažas par to rada nepatīkamus blakusefektus. Straujais degvielas cenu kāpums ietekmē visus, it īpaši autovadītājus. Komentējot iespējamās izmaiņas nodokļu politikā degvielas tirgotājiem, Kalvītis ir lakonisks: “Nonāksim pie tā, ka vienkārši nebūs vairs degvielas. Būs deficīts tirgū.” Viņš arī norāda, kāda būtu pareiza turpmākā valdības rīcība: “Es domāju, ka valdībai ir diezgan vienkārša rīcība – ir redzams, ka naftas produktu cenas aug un līdz ar to arī PVN ienākumi aug, jo PVN jau iekasē no gala produkta cenas. Tad par to pieaugumu ir ļoti viegli atbrīvot akcīzes nodokli uz kādu periodu, tas ir matemātiski ļoti viegli izrēķināms. Budžets no tā nekādi necietīs.”

Kalvītis uzskata, ka pašreizējais cenu samazinājums situāciju nerisina. “Tagad pamēģināja atlaist piecus centus dīzeļdegvielai, cena gan nekur baigi nokritusi nav, PVN aug… Nu samaziniet vēl! Varbūt zemniekiem nepieciešams vēl lielāks samazinājums, lai apsētu laukus?” Secinājums par situāciju ir viens: “Jārīkojas ar instrumentiem, kas ir efektīvi, nevis ar populistiskiem instrumentiem. Pirmajā brīdī šķiet: ā, atņemsim tiem, kam kaut kas ir, bet, ja atņemsim tiem, kam kaut kas ir, nonāksim pie tā, ka to degvielu neimportēs! Nevar strādāt tirgū, kura spēles noteikumi var mainīties katras piecas minūtes pēc kāda garastāvokļa un kāda izpausmēm. Tā būtu lielākā muļķība, ko valdība varētu izdarīt.”

Lato Lapsa: Lai tak iet dirst visas šīs publiskā diskursa pasaciņas
“Alkoholā šķīst pilnīgi viss, izņemot problēmas” – teologs Paičs iesaka koncentrēties uz savu tiešo dzīvi, bet pasaulē notiekošo uztvert kā fonu
“Nepļerkstiet!” Lato Lapsa uzskata, ka mēs neesam ielīduši Trampam pareizajā atverē
