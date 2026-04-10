Kalvītis: Nonāksim pie tā, ka vienkārši nebūs vairs degvielas 0
Šī nav pirmā reize, kad nafta ir tik dārga, bet nevar strādāt tirgū, kura spēles noteikumi mainās katras piecas minūtes. Ir jārīkojas ar instrumentiem, kas ir efektīvi, nevis populistiski – tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”, komentējot degvielas cenu tirgu, spriež A/S Latvijas gāze valdes priekšsēdētājs, savulaik arī ministru prezidents, Aigars Kalvītis. Pilna intervija ar Aigaru Kalvīti TV24 ēterā šovakar pl 21:03!
Kalvītis uzsver, ka drošība cilvēkiem vienmēr bijusi prioritāte numur viens, tāpēc, ja drošības nav, tad bažas par to rada nepatīkamus blakusefektus. Straujais degvielas cenu kāpums ietekmē visus, it īpaši autovadītājus. Komentējot iespējamās izmaiņas nodokļu politikā degvielas tirgotājiem, Kalvītis ir lakonisks: “Nonāksim pie tā, ka vienkārši nebūs vairs degvielas. Būs deficīts tirgū.” Viņš arī norāda, kāda būtu pareiza turpmākā valdības rīcība: “Es domāju, ka valdībai ir diezgan vienkārša rīcība – ir redzams, ka naftas produktu cenas aug un līdz ar to arī PVN ienākumi aug, jo PVN jau iekasē no gala produkta cenas. Tad par to pieaugumu ir ļoti viegli atbrīvot akcīzes nodokli uz kādu periodu, tas ir matemātiski ļoti viegli izrēķināms. Budžets no tā nekādi necietīs.”
Kalvītis uzskata, ka pašreizējais cenu samazinājums situāciju nerisina. “Tagad pamēģināja atlaist piecus centus dīzeļdegvielai, cena gan nekur baigi nokritusi nav, PVN aug… Nu samaziniet vēl! Varbūt zemniekiem nepieciešams vēl lielāks samazinājums, lai apsētu laukus?” Secinājums par situāciju ir viens: “Jārīkojas ar instrumentiem, kas ir efektīvi, nevis ar populistiskiem instrumentiem. Pirmajā brīdī šķiet: ā, atņemsim tiem, kam kaut kas ir, bet, ja atņemsim tiem, kam kaut kas ir, nonāksim pie tā, ka to degvielu neimportēs! Nevar strādāt tirgū, kura spēles noteikumi var mainīties katras piecas minūtes pēc kāda garastāvokļa un kāda izpausmēm. Tā būtu lielākā muļķība, ko valdība varētu izdarīt.”