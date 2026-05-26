Eksperti pastāsta par shēmu, kā Krievijai izdodas novirzīt Ukrainas dronus uz Baltijas valstīm
Krievija izmanto Kaļiņingradā izvietotas elektroniskās karadarbības sistēmas, lai traucētu Ukrainas dronu maršrutus, tiem uzbrūkot mērķiem Krievijas teritorijā, ziņo “The Telegraph”, par ko raksta arī citi ārzemju mediji.
Saskaņā ar izmeklēšanu Krievijas elektroniskās karadarbības vienības slāpē un vilto GPS signālus, liekot Ukrainas droniem zaudēt navigācijas precizitāti un novirzīties Baltijas valstu un Somijas virzienā. Šī taktika ietver GPS viltošanu – metodi, kurā sistēmas pārraida nepatiesas koordinātas īsto koordinātu vietā. Tā rezultātā droni var nepareizi noteikt savu atrašanās vietu un pielāgot maršrutu, balstoties uz sagrozītiem datiem, kas apgrūtina misiju izpildi.
Tās pašas Krievijas sistēmas, kas darbojas no Kaļiņingradas, rada nopietnas navigācijas problēmas arī ārpus kaujaslauka. Reģionā atkārtoti novēroti GPS un citu satelītnavigācijas pakalpojumu traucējumi, kas ietekmē aviācijas un jūras satiksmi visā Baltijas jūrā.
Baltijas valstu un Vācijas analītiķi un valdības amatpersonas šos incidentus vairākkārt saistījušas ar Krievijas elektroniskās karadarbības aktivitātēm Kaļiņingradā. Tiek ziņots, ka traucējumi ietver gan signālu slāpēšanu, gan viltošanu, kas navigācijas sistēmām var likt attēlot nepatiesu atrašanās vietu.
Kuģiem, kas darbojas Baltijas jūrā, šāda iejaukšanās var izraisīt nepareizu koordinātu rādījumus, maršruta novirzes vai stabila GPS savienojuma zudumu, liekot apkalpēm paļauties uz rezerves navigācijas metodēm.
Kaļiņingrada – spēcīgi militarizēts Krievijas eksklāvs starp Poliju un Lietuvu – jau sen tiek uzskatīta par būtisku Maskavas elektroniskās karadarbības platformu NATO teritorijas tuvumā. Ziņotā šo sistēmu izmantošana Ukrainas dronu maršrutu sagrozīšanai piešķir vēl vienu dimensiju Krievijas pieaugošajām hibrīdaktivitātēm reģionā.
Iepriekš Krievijas elektroniskā iejaukšanās skāra arī britu militāro lidmašīnu, kurā atradās Apvienotās Karalistes aizsardzības ministrs Džons Hīlijs. Lidojuma laikā no Igaunijas uz Apvienoto Karalisti GPS bija atslēgts visu trīs stundu garumā.