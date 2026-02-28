Kāpēc ASV un Izraēla uzbrūk Irānai? Kas līdz šim ir zināms par šo konfliktu? 0
Amerikas Savienotās Valstis un Izraēla ir uzbrukušas vairākām vietām Irānā, tostarp galvaspilsētai Teherānai, ko ASV prezidents Donalds Tramps aprakstīja kā “lielas kaujas operācijas”.
Uzbrukumi Irānai notika laikā, kad ASV un Irāna risināja sarunas par Teherānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu attīstību. Pēdējo nedēļu laikā ASV prezidents Donalds Tramps atkārtoti draudēja ar militāru rīcību, ja Irāna nepiekritīs jaunam nolīguma piedāvājumam.
ASV un Izraēla pamato uzbrukumus ar apgalvojumu, ka Irānas kodolprogramma un raķešu spējas rada tūlītēju draudu reģionam un pasaules drošībai. Tramps norādīja, ka mērķis ir novērst, lai Irāna iegūtu kodolieročus un spētu destabilizēt Tuvā Austrumu reģionu, izmantojot savu atbalstu bruņotiem grupējumiem
Izraēla līdzīgā veidā apgalvo, ka uzbrukumi ir “preventīvs trieciens”, lai novērstu draudus valsts drošībai. Tāpat ASV un Izraēla uzsver, ka militārās darbības ir iespēja iedzīvotājiem iejaukties Irānas iekšējās varas struktūrā un izbeigt režīma autoritārismu.
Eksperti norāda, ka spriedze ir pieaugusi arī sakarā ar pagājušā gada kopīgajiem ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānas kodolobjektiem un augsta līmeņa komandieru slepkavībām, kā arī ar diplomātisko sarunu sarežģījumiem, kurām starpniecību mēģināja nodrošināt Omāna valdība.
Kas notika Irānā?
Aptuveni pulksten 9:27 (plkst. 6:27 pēc Latvijas laika) Irānas ziņu aģentūra “Fars” ziņoja par virkni sprādzieniem galvaspilsētā Teherānā.
“Al Jazeera” korespondents Teherānas rietumos sacīja, ka dzirdējis divus sprādzienus, savukārt sociālajos tīklos kopīgotajos video redzams, kā no vairākām pilsētas daļām paceļas dūmi.
Izraēla vispirms paziņoja, ka tā ir veikusi raķešu triecienus pret mērķiem Irānas teritorijā.
ASV amatpersona telekanālam “Al Jazeera” pastāstīja, ka triecieni veikti kā daļa no kopīgas militāras operācijas ar Izraēlu. Pēdējās nedēļās Vašingtona reģionā ir sapulcinājusi lielu iznīcinātāju un karakuģu floti, kas ir nozīmīgākā militārā pastiprināšana tur kopš Irākas kara.
Tramps operāciju raksturoja kā “masveida un notiekošu”.
ASV Aizsardzības ministrija vēlāk paziņoja, ka misija nosaukta par “Operācija episkās dusmas”, kas bija pirmais publiskais ASV armijas paziņojums kopš kopīgā ASV un Izraēlas uzbrukuma sākuma.
Kur Irānā ASV un Izraēla ir uzbrukušas?
Ziņu aģentūras ziņojumi liecina, ka vairākas raķetes trāpījušas Teherānas Jomhuri rajonā, Universitātes ielas apkārtnē un tuvu Irānas Islāma revolūcijas gvardi (IRGC) galvenajai mītnes ēkai. Daži triecieni notikuši arī netālu no augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei birojiem. Papildus eksplozijas reģistrētas Teherānas ziemeļu daļā, kā arī vairākās citās pilsētās, tostarp Kermanšahā, Kumā, Tebrīzā, Isfahānā, Īlāmā, un Karadžā, kā arī Lorestanas provincē.
Ko paziņoja Tramps?
ASV prezidents Donalds Tramps operāciju raksturoja kā lielas kaujas darbības, un viņš uzsvēra, ka tās mērķis ir iznīcināt Irānas raķešu spējas un pilnībā sagraut raķešu industriju.
Tramps arī piebilda, ka militārās operācijas mērķos ietilpst:
Irānas raķešu spēju iznīcināšana;
Irānas flotes vājināšana;
Irānas atbalstītu bruņoto grupējumu traucēšana reģionā;
Novērst Irānas iespējas iegūt kodolieročus.
Tramps norādīja, ka Irānas militārais personāls, kas noliks ieročus, saņems amnestiju, bet tie, kas to nedarīs, saskarsies ar noteiktu nāci. Viņš arī atzina, ka ASV spēki var ciest upurus šajās darbībās.
Kā Irāna reaģēja?
Irāna atbildējusi, raidot raķetes uz Ziemeļizraēlu, kā arī uz vairākām ASV militārajām bāzēm Tuvajos Austrumos. Starp tām ASV armijas objekti Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE), Bahreinā, Katarā, Kuveitā un Saūda Arābijā.
Irānas Drošības komisijas vadītājs Ebrahims Azizi brīdināja, ka atbilde būs iznīcinoša un ka konflikta rezultāts vairs nav ASV kontrolē.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka militārā operācija, kas nosaukta par “Lauvas rūcienu” turpināsies tik ilgi, cik nepieciešams. Izraēlas armija ir pieprasījusi civiliedzīvotājiem sekot norādījumiem un gatavoties aizsardzības pasākumiem.