7 pārtikas produkti, kurus nekad nevajadzētu gatavot alumīnija folijā
Alumīnija folija ir viens no ērtākajiem un praktiskākajiem palīgiem virtuvē – tajā ātri ietīti dārzeņi, gaļa vai zivis tiek pasargātas no izžūšanas, tās gatavojas savā sulā un arī samērā ātri.
Tomēr šis spīdīgais, plānais metāls nav vienmēr drošs ilgstošai saskarei ar ēdienu, īpaši augstās temperatūrās vai skābos/sāļos apstākļos.
Ja folijā ietin dārzeņus vai gaļu ātrai pagatavošanai, alumīnija folija parasti ir droša. Taču, gatavojot augstā temperatūrā, īpaši ar skābiem vai sāļiem ēdieniem, alumīnijs var nonākt ēdienā lielākos daudzumos.
Daži pētījumi liecina, ka pārmērīga alumīnija uzņemšana ilgtermiņā varētu būt saistīta ar neirodeģeneratīvām slimībām, taču pētījumi šajā jomā joprojām turpinās un rezultāti nav apstiprināti.
Lai mazinātu riskus, nekad nelieto ļoti plānu vai pārtikai neparedzētu foliju, kā arī alumīnija paplātes, kas nav marķētas kā drošas cepšanai.
Ja vēlies būt maksimāli drošs, vienmēr vari izmantot alternatīvas: cepampapīru kā barjeru starp foliju un ēdienu vai izvēlies keramikas, stikla vai čuguna traukus.