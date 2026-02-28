VIDEO. Ja šorīt saņēmi šādus ziedus, zini – tie ir zagti! Garnadži paviesojušies Tērbatas ielas ziedu aparātā 0
Ziedu tirgotājs floway.lv šorīt sociālajos tīklos informēja par nepatīkamu incidentu – jau otro reizi divu nedēļu laikā no viņu pašapkalpošanās ziedu aparāta Tērbatas ielā nozagti divi puķu pušķi. Uzņēmums norāda, ka notikušo fiksējušas arī videonovērošanas kameras, tāpēc lūdz labprātīgi vainīgos vērsties pie uzņēmuma.
“Mēs saprotam, ka kārdinājums ir liels, bet mūsu video ir pamācība, kā vienkāršāk un izdevīgāk iegādāties skaistos ziedu pušķus,” tā savā ierakstā raksta Floway. Viņi piebilst, ka ir pieejami visi video ieraksti ar personām, kas šīs darbības pastrādājušas.
Uzņēmums īpaši vēršas pie uzmanību sievietēm, kuras varētu būt saņēmušas šos ziedus: “Dārgās dāmas! Ja šorīt saņēmāt šādus ziedu pušķus, ziniet, ka tie ir zagti un esiet uzmanīgas, jo tajos var būt stikli. Priecāsimies, ja sazināsieties ar mums.”
Uzņēmums aicina vainīgos labprātīgi sazināties ar viņiem. Vienlaikus Floway atgādina, ka video materiāli no notikuma vietas var palīdzēt identificēt vainīgos, un viņi ir gatavi tos publiskot, lai incidenta vaininieki tiktu saukti pie atbildības.